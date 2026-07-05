Un Britannique tué dans une villa en Thaïlande : sa compagne de 21 ans placée en détention

Un Britannique de 34 ans a été retrouvé mort dans une villa de luxe à Pattaya, en Thaïlande, et sa compagne, une ressortissante britannique de 21 ans, a été arrêtée par les autorités locales. Le corps de la victime, découverte dans la salle de bains de la résidence, portait plusieurs blessures par arme blanche. Les enquêteurs estiment que le décès remontait à plusieurs heures avant leur intervention.

À leur arrivée, les policiers ont trouvé la jeune femme à proximité du corps. Selon les premiers éléments de l’enquête, elle présentait des coupures aux doigts et semblait sous l’emprise du cannabis. Une machette d’environ 50 centimètres a été saisie sur les lieux. La suspecte affirme que son compagnon se serait lui-même infligé ses blessures, mais les enquêteurs disent avoir relevé plusieurs incohérences dans ses déclarations.

Les circonstances restent à éclaircir

D’après la police thaïlandaise, le couple avait passé une partie de la journée à regarder des bagues de fiançailles avant de regagner la villa, où il aurait consommé du cannabis. Les voisins, qui les avaient vus s’installer dans cette résidence deux semaines plus tôt, évoquent de fréquentes disputes entre les deux Britanniques.

Le ministère britannique des Affaires étrangères a indiqué suivre l’affaire et être en contact avec les autorités thaïlandaises. L’enquête se poursuit afin d’établir les circonstances exactes de la mort de Thomas David Powell et de déterminer les responsabilités de sa compagne.