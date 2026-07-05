Armes à feu, droits LGBT, immigration : la Cour suprême des États-Unis s’apprête à trancher des dossiers explosifs

La Cour suprême des États-Unis, qui vient d’achever une session marquée par plusieurs décisions majeures concernant le président Donald Trump, se prépare à examiner une nouvelle série d’affaires sensibles lors de sa prochaine session, qui débutera en octobre. Les juges auront à se prononcer sur des questions touchant aux armes à feu, aux droits des personnes LGBT, au droit de vote et à l’immigration.

Parmi les dossiers les plus attendus figure un recours contre les interdictions de fusils d’assaut adoptées par certains États. Les magistrats examineront notamment des appels concernant les lois en vigueur dans le Connecticut et dans le comté de Cook, dans l’Illinois, qui interdit ces armes, dont les fusils de type AR-15.

Les défenseurs du droit aux armes estiment que ces fusils sont protégés par le deuxième amendement de la Constitution américaine, qui garantit le droit de posséder et de porter une arme. À l’inverse, les autorités ayant instauré ces interdictions considèrent les AR-15 comme des armes de guerre fréquemment utilisées lors de fusillades meurtrières et d’actes terroristes.

La haute juridiction devra également examiner des affaires portant sur les droits des personnes LGBT, les restrictions du droit de vote en Arizona défendues par les républicains, ainsi qu’une politique controversée de détention de certains immigrants condamnés mise en œuvre par l’administration de Donald Trump.

Plusieurs litiges impliquant de grandes entreprises figurent également au programme. Les juges seront notamment saisis d’un recours d’ExxonMobil et de Suncor Energy visant à faire obstacle à une action en justice liée au climat engagée dans le Colorado. Ils examineront aussi un différend opposant Epic Games à Apple dans le cadre d’une affaire antitrust, ainsi qu’un litige en matière de marques impliquant PepsiCo.

À majorité conservatrice de six juges contre trois, la Cour suprême a profondément influencé l’évolution du droit américain ces dernières années. Ses futures décisions sur les armes à feu, les libertés individuelles et les politiques fédérales pourraient avoir des conséquences majeures sur la société américaine et alimenter les débats à l’approche des prochaines échéances politiques.