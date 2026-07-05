Le Qatar lève les restrictions et autorise la reprise immédiate de toutes les activités maritimes

Le Qatar a annoncé dimanche la reprise avec effet immédiat de l’ensemble des activités maritimes, mettant fin aux restrictions temporaires qui avaient été imposées quelques jours plus tôt. L’annonce a été faite par le ministère qatari des Transports dans un communiqué publié sur le réseau social X.

Cette décision annule un avis émis le 29 juin, qui recommandait la suspension provisoire des activités des voiliers et des bateaux de pêche jusqu’à nouvel ordre. À l’époque, les autorités avaient toutefois maintenu les opérations de transport maritime commercial, qui n’étaient pas concernées par ces restrictions.

Le ministère n’a pas précisé les raisons de cette reprise immédiate ni fourni de nouvelles explications sur les circonstances ayant conduit à la levée des mesures.

Cette décision intervient dans un contexte régional marqué par de fortes tensions au cours des dernières semaines, ayant conduit plusieurs pays du Golfe à renforcer temporairement certaines mesures de précaution dans les domaines des transports et de la sécurité.

Avec cette annonce, les propriétaires de bateaux de plaisance, les pêcheurs et les autres usagers des eaux territoriales qataries peuvent désormais reprendre leurs activités sans restriction particulière.