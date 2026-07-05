Funérailles d’Ali Khamenei : trois de ses fils apparaissent, mais l’absence du nouveau guide suprême intrigue

Trois des fils du défunt guide suprême iranien, l’ayatollah Ali Khamenei, ont participé dimanche aux prières funéraires organisées à Téhéran, tandis que Mojtaba Khamenei, désigné comme son successeur à la tête de la République islamique, n’est pas apparu publiquement. La télévision d’État a diffusé des images montrant Mostafa, Meysam et Massoud Khamenei priant aux côtés des cercueils de leur père et de quatre autres membres de leur famille.

Les cérémonies se sont déroulées dans l’enceinte de la Grande Mosquée Imam Khomeini, où des dizaines de milliers de personnes, parmi lesquelles des responsables politiques, des militaires, des séminaristes et de nombreux fidèles, sont venues rendre un dernier hommage au dirigeant iranien. Les cercueils d’Ali Khamenei, de sa fille, de son gendre, de sa belle-fille et de sa petite-fille de 14 mois étaient exposés au public. Les autorités ont annoncé que les cérémonies funéraires se poursuivraient jusqu’à jeudi, notamment dans les villes saintes de Qom, Mashhad ainsi qu’à Nadjaf et Kerbala, en Irak.

Ali Khamenei et plusieurs membres de sa famille ont été tués lors d’une frappe aérienne menée le 28 février, au début de la guerre déclenchée par les États-Unis et Israël contre l’Iran. Ce conflit, qui a duré plusieurs mois avant l’instauration d’un cessez-le-feu qualifié de fragile, a fait plus de 3 000 morts, détruit d’importantes infrastructures et provoqué de lourdes pertes parmi les responsables politiques et militaires iraniens.

L’absence de Mojtaba Khamenei lors de cette cérémonie a suscité de nombreuses interrogations. Selon des sources proches de son entourage citées par Reuters, il aurait été blessé lors de l’attaque ayant coûté la vie à son père et souffrirait notamment d’importantes blessures aux jambes ainsi que de lésions au visage. Aucune image récente du nouveau guide suprême n’a été diffusée depuis ces événements.

Parmi les personnes présentes, certains participants ont exprimé leur déception de ne pas voir apparaître le successeur d’Ali Khamenei. Les cérémonies ont également été marquées par des démonstrations de soutien au régime, avec des drapeaux promettant une vengeance contre les États-Unis et Israël, tandis que les dirigeants iraniens, dont le président Massoud Pezeshkian et le président du Parlement Mohammad Baqer Qalibaf, ont pris part aux prières.

Sur le plan diplomatique, le cessez-le-feu conclu le mois dernier a ouvert la voie à un accord intérimaire entre Téhéran et Washington prévoyant notamment le déblocage de milliards de dollars d’avoirs iraniens gelés à l’étranger et un allègement des sanctions financières. Le président américain Donald Trump a toutefois indiqué que les discussions avaient été suspendues pendant une semaine en raison des funérailles d’Ali Khamenei.