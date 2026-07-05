Erdogan met en garde contre toute tentative d’Israël de compromettre un accord entre les États-Unis et l’Iran

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a affirmé samedi qu’Israël ne devait pas être autorisé à faire échouer un accord de paix entre les États-Unis et l’Iran. Selon lui, les efforts de stabilisation au Moyen-Orient ne peuvent réussir sans l’implication et le soutien des pays de la région.

S’exprimant à Istanbul aux côtés du Premier ministre pakistanais Shehbaz Sharif, le dirigeant turc a insisté sur la nécessité d’une approche régionale des processus de paix. « Aucune solution qui ne s’appuie pas sur la volonté et les contributions des pays de la région ne peut être durable », a-t-il déclaré.

Recep Tayyip Erdogan a également accusé, de manière indirecte, Israël de chercher à saboter l’accord américano-iranien. Il a affirmé que la Turquie suivait de près ce qu’il a décrit comme des tentatives de déstabilisation de la part des autorités israéliennes.

Le président turc a par ailleurs mis en garde contre ce qu’il a qualifié de politique israélienne « accro à la guerre », estimant qu’il ne fallait pas permettre une nouvelle escalade susceptible de replonger la région dans la violence.

Ces déclarations s’inscrivent dans un contexte de fortes tensions diplomatiques, Ankara ayant à plusieurs reprises critiqué les opérations militaires israéliennes à Gaza, au Liban et en Syrie.

Enfin, Erdogan a souligné la volonté de la Turquie de renforcer sa coopération avec le Pakistan dans plusieurs domaines, notamment l’énergie, les transports, les technologies de l’information et la défense. Les deux pays visent également à porter leur volume d’échanges commerciaux bilatéraux à 5 milliards de dollars.