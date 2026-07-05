Le Festival d’Avignon s’ouvre dans un climat d’incertitude budgétaire

Catherine Pégard a inauguré samedi la 80e édition du festival alors que la CGT dénonce des coupes dans les crédits alloués au théâtre.

La 80e édition du Festival d’Avignon a démarré samedi 4 juillet sous tension. Catherine Pégard, ministre de la Culture, s’est rendue dans la cité des Papes pour inaugurer l’événement, mais sa visite a été marquée par une forte mobilisation syndicale. La CGT spectacle a organisé une levée de boucliers pour dénoncer la réduction des financements publics destinés au secteur théâtral, créant un contexte politique tendu dès l’ouverture de ce rendez-vous majeur du théâtre contemporain.

Mobilisation syndicale contre les coupes budgétaires

Les organisations syndicales alertent sur les conséquences concrètes de ces restrictions budgétaires. Selon la CGT, les baisses de crédits annoncées risquent d’avoir un impact délétère sur l’ensemble du secteur, menaçant la pérennité de nombreuses structures culturelles et la qualité de la programmation artistique. Cette situation préoccupe particulièrement les professionnels du spectacle vivant, déjà fragilisés par les difficultés économiques des dernières années.

Un festival entre célébration et inquiétude

Le contraste entre la célébration d’un festival prestigieux et l’inquiétude budgétaire illustre les tensions actuelles dans le monde de la culture. Alors que le Festival d’Avignon représente chaque année une vitrine internationale pour la création théâtrale française, l’incertitude sur les moyens alloués au secteur jette une ombre sur l’avenir de cette politique culturelle. La ministre n’a pas immédiatement réagi aux revendications syndicales exprimées lors de son déplacement.