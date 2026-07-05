Trump gracie 11 personnes, dont des condamnés pour des infractions liées aux émissions polluantes

Le président américain Donald Trump a accordé vendredi la grâce à 11 personnes, a indiqué un responsable de la Maison Blanche. La majorité d’entre elles avaient été reconnues coupables de violations de la loi américaine sur la qualité de l’air, notamment pour avoir manipulé ou désactivé des systèmes de contrôle des émissions sur des camions.

Ces condamnations relevaient du Clean Air Act, une législation fédérale visant à limiter la pollution atmosphérique. Les personnes concernées avaient été poursuivies pour avoir installé ou utilisé des dispositifs permettant de contourner les systèmes antipollution des véhicules diesel, une pratique connue pour augmenter les émissions nocives.

Selon la Maison Blanche, ces grâces présidentielles concernent des individus ayant déjà été jugés et condamnés dans le cadre de ces infractions environnementales. Aucun détail supplémentaire n’a été immédiatement fourni sur l’identité complète des bénéficiaires de cette mesure.

Dans le même temps, Donald Trump a évoqué sur son réseau social Truth Social six de ces hommes, affirmant qu’ils avaient été poursuivis sous l’administration de son prédécesseur Joe Biden pour avoir simplement « réparé leur voiture ». Cette présentation des faits s’inscrit dans une lecture différente des poursuites engagées par les autorités fédérales.

Les affaires liées au Clean Air Act portent généralement sur des modifications intentionnelles des systèmes antipollution, considérées par les autorités comme des atteintes aux normes environnementales. Ces infractions peuvent entraîner des sanctions pénales, notamment lorsqu’elles concernent des flottes de véhicules professionnels.

Cette nouvelle série de grâces intervient dans un contexte où les décisions présidentielles de clémence continuent de susciter des débats aux États-Unis, en particulier lorsqu’elles concernent des infractions liées à la réglementation environnementale.