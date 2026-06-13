Angela Eagle nommée ministre de la Sécurité au Royaume-Uni

Le gouvernement britannique a annoncé vendredi la nomination d’Angela Eagle au poste de ministre de la Sécurité, à la suite du remaniement provoqué par la promotion de Dan Jarvis au ministère de la Défense.

Cette décision intervient alors que le Premier ministre poursuit la réorganisation de son équipe gouvernementale dans un contexte marqué par des enjeux croissants en matière de sécurité intérieure, de lutte contre le terrorisme, de criminalité organisée et de protection des frontières.

Angela Eagle est une figure expérimentée du Parti travailliste. Députée depuis de nombreuses années, elle a occupé plusieurs fonctions ministérielles et responsabilités au sein de l’opposition avant le retour des travaillistes au pouvoir. Sa nomination la place désormais au cœur des questions liées à la sécurité nationale et à la coordination des politiques de maintien de l’ordre.

Elle succède à Dan Jarvis, qui a quitté le ministère de la Sécurité après avoir été désigné ministre de la Défense la veille. Ancien militaire et député travailliste, Jarvis a été appelé à prendre la tête du ministère chargé des forces armées dans un contexte international marqué par de nombreuses tensions géopolitiques.

Le portefeuille de la Sécurité couvre notamment la lutte contre les menaces terroristes, la cybersécurité, la criminalité transnationale et la coopération avec les services de renseignement britanniques.

Cette nomination constitue l’un des principaux changements annoncés par le gouvernement britannique dans le cadre de son ajustement ministériel de mi-mandat. Angela Eagle devra désormais superviser plusieurs dossiers sensibles touchant à la sécurité intérieure du Royaume-Uni, alors que le pays fait face à des défis croissants dans ce domaine.