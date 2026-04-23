VIDÉO – Un avion percute des lignes à haute tension et s’écrase à Pacoima, en Californie

Une vidéo spectaculaire fait le tour des réseaux sociaux : elle montre l’instant où un petit avion s’écrase sur des lignes électriques à Pacoima, en Californie, provoquant une violente explosion et semant la panique dans le secteur. La scène, filmée depuis un tableau de bord, capture le moment précis où l’appareil heurte les câbles à haute tension avant d’être englouti dans un embrasement brutal.

Un pilote septuagénaire ans entre la vie et la mort

Selon les autorités, l’avion était piloté par un homme septuagénaire. Gravement blessé dans l’accident, il a été transporté d’urgence à l’hôpital et se trouvait dans un état critique après le crash. L’appareil se serait abattu en pleine zone urbaine, faisant craindre un bilan encore plus lourd.

L’impact contre les lignes à haute tension a considérablement aggravé la situation. En plus de l’explosion provoquée par la collision, le crash a créé un danger électrique immédiat autour de l’épave. Des câbles sous tension, des flammes et des débris éparpillés ont transformé les lieux en zone à très haut risque, compliquant l’intervention des secours.

Des passants tentent de sauver le pilote

Dans les secondes qui ont suivi l’accident, plusieurs témoins présents sur le parking d’un magasin O’Reilly Auto Parts ont réagi sans attendre. Une douzaine de personnes se sont mobilisées pour soulever une partie des débris et extraire le pilote de l’appareil. Leur intervention, aussi rapide que courageuse, a permis de sortir la victime malgré un environnement extrêmement dangereux.

Un drame évité de peu

Le crash aurait pu tourner à la catastrophe absolue. L’avion s’est écrasé dans une zone fréquentée, à proximité immédiate de commerces et de véhicules stationnés. Le fait qu’aucun autre blessé grave n’ait été signalé au sol apparaît comme un véritable soulagement au vu de la violence de l’impact et de l’embrasement qui a suivi.

Regardez la vidéo du crash :