Mort de John Frieda à 75 ans: le coiffeur de Lady Diana, Madonna et Gwyneth Paltrow avait bâti un empire à 450 millions de dollars

John Frieda, coiffeur renommé, décède à 75 ans, laissant derrière lui un empire de produits capillaires estimé à 450 millions de dollars. Célèbre pour ses créations iconiques et ses clients de renom tels que Lady Diana, il avait aussi fondé la gamme Frizz-Ease, représentant son succès commercial le plus notable.

Le célèbre coiffeur britannique John Frieda est mort à l’âge de 75 ans. Sa disparition a été annoncée mardi par ses collaborateurs sur le compte Instagram officiel de ses salons. Connu pour avoir coiffé la princesse Diana, Madonna, Gwyneth Paltrow ou encore Scarlett Johansson, il avait également fondé une marque internationale de produits capillaires, vendue en 2002 pour 450 millions de dollars.

Dans un message publié sur Instagram, son équipe a annoncé qu’il était décédé paisiblement, entouré de sa famille. Ses collaborateurs lui ont rendu hommage : « John était bien plus qu’un mentor pour nous. Il était une véritable icône de la coiffure. C’est lui qui nous a tout appris, qui a cru en nous et qui nous a rendus meilleurs. »

Les causes exactes de sa mort n’ont pas été communiquées. La célèbre coloriste Nicola Clarke, qui avait travaillé à ses côtés, a toutefois évoqué une maladie contre laquelle il s’était courageusement battu, sans donner davantage de précisions.

De l’apprenti coiffeur au confident des plus grandes stars

Né le 9 juillet 1951 sous le nom d’Alan Howard Frieda, John Frieda avait découvert la coiffure dans le salon de son père, à Ealing, dans l’ouest de Londres. Son grand-père était également barbier. Après ses premières expériences familiales, il avait rejoint le prestigieux salon House of Leonard, où il était devenu l’assistant du coiffeur Leonard Lewis.

C’est dans cet établissement qu’il avait adopté le prénom John, un autre employé portant déjà celui d’Alan. Son travail lui avait rapidement ouvert les portes de la mode et des célébrités. Il avait notamment collaboré avec les magazines Vogue et Harper’s Bazaar, avant de compter parmi ses clientes certaines des femmes les plus célèbres du monde.

La princesse Diana, Madonna, Gwyneth Paltrow, Scarlett Johansson, Nicole Kidman, Twiggy ou encore Jacqueline Kennedy Onassis avaient fait appel à ses services. Il avait également coiffé des personnalités comme Mick Jagger et Paul McCartney.

En 1976, alors qu’il n’avait que 25 ans, il avait ouvert son premier salon à Londres. La même année, il avait signé l’une des coupes les plus célèbres de la télévision britannique.

La coupe de Joanna Lumley qui l’a rendu célèbre

John Frieda avait créé en 1976 la coiffure emblématique de Joanna Lumley pour son personnage de Purdey dans la série Chapeau melon et bottes de cuir, plus précisément dans sa nouvelle version intitulée The New Avengers.

L’actrice souhaitait une coupe courte inspirée des coiffures de jeunes garçons. Le résultat, une coupe au bol particulièrement reconnaissable, était devenu un phénomène de mode au Royaume-Uni. Des milliers de femmes avaient alors demandé à leur coiffeur de reproduire la coiffure de Purdey.

Cette création avait considérablement renforcé la réputation de John Frieda, qui développait parallèlement ses salons et sa clientèle internationale.

Frizz-Ease : le produit qui lui a rapporté une fortune

Si John Frieda avait acquis sa célébrité grâce aux stars, c’est avec les produits capillaires qu’il avait construit sa fortune.

À la fin des années 1980, il s’était associé à l’entrepreneuse américaine Gail Federici pour développer une gamme de soins destinés au grand public. Leur objectif était de proposer des produits répondant à des problèmes capillaires précis, avec des résultats comparables à ceux obtenus dans les salons professionnels.

En 1988, ils avaient lancé Frizz-Ease, un soin destiné à lutter contre les frisottis. Le produit avait rapidement rencontré un immense succès commercial, notamment après son arrivée sur le marché américain en 1990.

La marque s’était ensuite développée avec plusieurs gammes spécialisées, dont Sheer Blonde, lancée en 1998 et destinée aux cheveux blonds.

En 2002, John Frieda et Gail Federici avaient vendu leur entreprise de produits capillaires au groupe japonais Kao pour environ 450 millions de dollars. Le coiffeur britannique avait toutefois conservé ses salons, notamment à Londres, New York et Los Angeles.

Son nom était ainsi devenu une marque mondiale, présente dans les rayons des grandes enseignes de cosmétiques et de distribution.

Marié à la chanteuse Lulu, puis à la veuve d’un héritier de Fiat

La vie privée de John Frieda avait également attiré l’attention de la presse britannique. En 1976, il avait épousé la chanteuse écossaise Lulu, connue notamment pour son interprétation de To Sir with Love. Leur mariage avait réuni plusieurs célébrités, dont Elton John et Ringo Starr.

Le couple avait eu un fils, Jordan, avant de se séparer au début des années 1990. John Frieda avait ensuite refait sa vie avec Frances Avery Agnelli, veuve de Giovanni Alberto Agnelli, héritier de la célèbre famille industrielle italienne liée au constructeur automobile Fiat.

John Frieda et Avery Agnelli s’étaient mariés en 2019. Ils avaient eu deux enfants ensemble.

Sa belle-fille, Asia Agnelli Lagrange, lui a rendu hommage après l’annonce de son décès : « Aujourd’hui, nous avons perdu le meilleur homme qui ait jamais existé. »

50 ans de carrière et un dernier anniversaire en juin

En juin dernier, John Frieda avait célébré les 50 ans de son activité de salon de coiffure. Malgré la vente de sa marque de produits capillaires, il était resté attaché à son métier et à ses établissements.

Il avait également créé HAIRraising, une initiative caritative mobilisant des professionnels de la coiffure pour soutenir des hôpitaux pour enfants, notamment à Londres et à Boston. Cet engagement faisait écho à sa propre enfance : à l’âge de 5 ans, il avait passé une année à l’hôpital en raison d’un rhumatisme articulaire aigu.