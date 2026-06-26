Mylène Farmer fixe la date de son nouvel album : Égrégore sortira le 30 octobre

Mylène Farmer publiera son nouvel album studio, Égrégore, le 30 octobre 2026. Ce disque sera le treizième album studio de la chanteuse et marquera son retour discographique quatre ans après L’Emprise, paru en 2022.

L’annonce confirme le titre du projet, sa date de sortie et son identité visuelle. Égrégore s’inscrit dans la continuité d’une carrière construite autour de sorties rares, très encadrées et immédiatement scrutées par le public.

Un titre chargé de mystère

Le mot Égrégore désigne une force collective, une énergie formée par un groupe, une croyance ou une pensée commune. Le choix de ce titre s’accorde avec l’univers de Mylène Farmer, souvent traversé par les thèmes de l’invisible, de la communauté, de l’ombre, du désir et du trouble. Aucun détail complet n’a encore été communiqué sur la liste des titres, la durée de l’album ou les collaborations présentes sur le disque.

Une pochette signée Jean-Baptiste Mondino

La pochette de Égrégore est signée Jean-Baptiste Mondino. Le visuel dévoilé montre le visage de Mylène Farmer, tête en arrière, les yeux fermés, entouré de plusieurs mains. Le photographe a déjà travaillé avec l’artiste à plusieurs reprises, notamment pour l’album Désobéissance en 2018 et pour le best of Histoires de en 2020.

C’est à qui le tour, premier extrait du nouvel album

Le premier single extrait de l’album, C’est à qui le tour, a été dévoilé le 29 mai 2026. Le titre a lancé officiellement cette nouvelle période musicale avant la sortie de l’album complet à l’automne. Ce morceau constitue le premier aperçu du treizième album studio de Mylène Farmer. Il installe le retour de l’artiste dans le calendrier musical de 2026, après plusieurs mois d’attente autour d’un nouveau projet.

Une sortie attendue après L’Emprise

Égrégore succédera à L’Emprise, sorti en 2022. Ce précédent album avait marqué une étape importante dans la discographie récente de Mylène Farmer et avait confirmé sa place centrale dans la chanson française contemporaine. Avec ce nouveau disque, l’artiste ouvre un nouveau chapitre discographique. La sortie du 30 octobre 2026 est désormais le rendez-vous fixé pour découvrir l’ensemble du projet.

Pour l’instant, aucune tournée n’a été officiellement annoncée autour de ce nouvel album. La seule échéance confirmée reste la sortie de Égrégore, prévue le 30 octobre 2026.