Attaque du marché de Noël en Allemagne : un médecin saoudien condamné à la prison à vie pour avoir tué six personnes

Un tribunal allemand a condamné vendredi un médecin saoudien à la prison à vie pour l’attaque meurtrière perpétrée sur le marché de Noël de Magdebourg en décembre 2024. L’homme a été reconnu coupable d’avoir foncé avec une BMW de location dans la foule, tuant six personnes et faisant des centaines de blessés lors d’un attentat qui avait profondément choqué l’Allemagne.

L’accusé, identifié par la justice allemande sous le nom de Taleb A. afin de préserver sa vie privée, est un psychiatre originaire d’Arabie saoudite. Selon les autorités, il était connu pour avoir diffusé une rhétorique anti-islamique et exprimé des sympathies envers l’extrême droite. Il avait travaillé dans une clinique de désintoxication à Bernburg jusqu’à son absence de son poste à partir de la fin du mois d’octobre 2024.

Le tribunal a retenu la gravité exceptionnelle des faits, une qualification qui exclut généralement toute possibilité de libération conditionnelle après quinze années de détention. Les procureurs avaient établi que l’attaque avait été planifiée pendant plusieurs semaines et s’était déroulée en une minute et quatre secondes.

Au total, six personnes ont perdu la vie : cinq femmes âgées de 45 à 75 ans ainsi qu’un garçon de neuf ans. Le médecin a également été reconnu coupable de tentative de meurtre sur des centaines d’autres victimes présentes sur le marché de Noël au moment de l’attaque.

Ce drame avait provoqué une vive émotion dans tout le pays et ravivé le débat sur l’immigration à quelques mois des élections générales allemandes de février 2025. L’attentat de Magdebourg est resté l’un des événements les plus marquants de cette période, alimentant de fortes tensions politiques et sécuritaires.

La condamnation met un terme à l’un des procès les plus suivis de ces dernières années en Allemagne. La justice a estimé que la violence de l’attaque et son caractère prémédité justifiaient la peine la plus lourde prévue par le droit allemand.