L’Indonésie frappe fort contre l’orpaillage illégal : 24 étrangers inculpés dans une vaste affaire

Les autorités indonésiennes ont inculpé 24 ressortissants étrangers soupçonnés d’avoir participé à une vaste opération d’extraction illégale d’or dans la région des Moluques. Selon le ministère de l’Énergie, ces personnes sont désormais considérées comme des suspects dans une enquête pénale portant sur l’exploitation clandestine du site de Gunung Botak.

D’après le ministère, les suspects auraient mis en place des infrastructures destinées à soutenir les activités minières illégales, notamment des routes et des installations de traitement du minerai autour de la zone de Gunung Botak. Les infractions reprochées sont passibles d’une peine maximale de cinq ans d’emprisonnement.

Les autorités n’ont pas précisé la nationalité des personnes mises en cause ni la quantité d’or qui aurait été extraite illégalement. Toutefois, l’agence de presse publique Antara avait rapporté le mois dernier que 24 ressortissants chinois, employés sur le site sous le parrainage de la société locale PT Harmoni Alam Manise, avaient été interpellés pour être interrogés.

Le ministère de l’Énergie a indiqué que 12 des ressortissants étrangers visés par l’enquête demeurent en fuite et se trouvent hors de la juridiction indonésienne, tandis que les 12 autres sont déjà placés en détention. Deux citoyens indonésiens ont également été désignés comme suspects dans cette affaire.

L’Indonésie est régulièrement confrontée à des activités minières illégales, notamment dans des régions riches en ressources naturelles. Ces opérations sont souvent accusées de provoquer d’importants dégâts environnementaux, notamment la déforestation, la pollution des cours d’eau et l’utilisation incontrôlée de substances toxiques.

Cette affaire n’est pas un cas isolé. L’an dernier, la police de la région de Papouasie, dans l’est de l’Indonésie, avait déjà arrêté quatre ressortissants chinois dans le district de Senggi dans le cadre d’une autre enquête liée à l’exploitation minière illégale, illustrant les efforts des autorités pour renforcer la lutte contre ce phénomène.