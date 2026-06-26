Saudi Aramco relance les exportations de pétrole à Ras Tanura après quatre mois d’interruption

Le géant pétrolier saoudien Saudi Aramco a repris les opérations de chargement de pétrole brut à son terminal de Ras Tanura, mettant fin à près de quatre mois d’interruption. Cette reprise intervient dans un contexte de tensions persistantes sur les marchés de l’énergie et de réorganisation des flux pétroliers dans le Golfe.

Selon des données de suivi maritime consultées par Reuters, deux très grands pétroliers (VLCC) étaient en cours de chargement au terminal de Ras Tanura vendredi, tandis qu’un troisième navire attendait à proximité pour être chargé.

Le dernier chargement de pétrole brut saoudien dans ce port remontait au début du mois de mars. Ras Tanura est l’un des plus importants terminaux d’exportation de pétrole au monde et constitue une infrastructure stratégique pour les expéditions de brut de l’Arabie saoudite vers les marchés internationaux.

La reprise des opérations intervient alors que d’autres producteurs de la région adaptent également leur stratégie commerciale. L’Irak et le Qatar ont récemment proposé des cargaisons de pétrole brut par le biais d’appels d’offres, dans un contexte marqué par une évolution des échanges et des besoins des acheteurs.

Parallèlement, deux pétroliers géants vides sont entrés vendredi dans le détroit d’Strait of Hormuz afin de charger du pétrole iranien, illustrant la reprise progressive de certaines activités pétrolières dans la région.

La remise en service du terminal de Ras Tanura est considérée comme un signal important pour les marchés de l’énergie. Elle pourrait contribuer à fluidifier les exportations saoudiennes et à renforcer l’offre mondiale de pétrole, alors que les investisseurs continuent de suivre de près l’évolution de la situation géopolitique au Moyen-Orient.