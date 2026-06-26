Iran et Israël : des divergences apparaissent entre J.D. Vance et Marco Rubio au sein de l’administration Trump

L’administration du président américain Donald Trump s’efforce d’afficher une position unie sur le conflit impliquant l’Iran, mais les déclarations récentes du vice-président J. D. Vance et du secrétaire d’État Marco Rubio ont mis en lumière des nuances importantes concernant le rôle d’Israël dans la région.

La semaine dernière, à la Maison Blanche, J.D. Vance a vivement contesté les critiques formulées par des responsables israéliens à l’encontre de l’accord préliminaire conclu entre les États-Unis et l’Iran. Il a également laissé entendre que les bombardements menés par Israël contre des infrastructures civiles à Beyrouth, destinés à affaiblir le Hezbollah, risquaient de compromettre les efforts diplomatiques engagés par Washington pour parvenir à une désescalade.

En déplacement dans les pays du Golfe cette semaine, Marco Rubio a adopté un ton sensiblement différent. Le chef de la diplomatie américaine a défendu à plusieurs reprises la campagne militaire israélienne au Liban, estimant qu’elle constituait une réponse légitime aux attaques menées par le Hezbollah contre Israël. Interrogé sur les critiques formulées par J.D. Vance, il a évité de répondre directement avant d’évoquer une attaque récente attribuée au mouvement libanais contre un poste de contrôle israélien.

Ces prises de position contrastées illustrent les sensibilités différentes qui coexistent au sein de l’administration Trump sur les questions de politique étrangère. Alors que la Maison Blanche cherche à présenter un front uni face aux crises internationales, les déclarations de ses principaux responsables révèlent des approches parfois divergentes, notamment sur la gestion du conflit au Moyen-Orient.

Ces différences reflètent également les débats qui traversent le Parti républicain. J.D. Vance et Marco Rubio sont issus de courants distincts en matière de politique étrangère et sont tous deux régulièrement cités parmi les prétendants potentiels à l’investiture républicaine pour l’élection présidentielle de 2028.

Malgré ces divergences de ton, l’administration Trump continue d’affirmer sa volonté de maintenir une ligne commune sur les grands dossiers internationaux, tout en poursuivant ses efforts diplomatiques concernant l’Iran et en réaffirmant son soutien à Israël.