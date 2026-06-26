Entrevue POLITIQUE

Canicule : le ministre du Travail refuse le congé climatique

26 juin 2026 1 minute de lecture PAR Radouan Kourak

Jean-Pierre Farandou écarte la piste d’un arrêt de travail lié aux fortes chaleurs mais propose un dialogue social à l’automne.

Canicule : le ministre du Travail refuse le congé climatique
Canicule : le ministre du Travail refuse le congé climatique

Jean-Pierre Farandou, ministre du Travail, a rejeté l’idée d’instaurer un congé climatique malgré l’épisode caniculaire qui vient de frapper la France. Interrogé sur cette mesure réclamée par plusieurs syndicats après que de nombreux salariés ont été exposés à des températures dangereuses, il a affirmé qu’on ne pouvait pas arrêter le pays dès que le mercure atteint les 30 degrés. Le locataire de l’avenue de Ségur assume une position ferme sur ce sujet sensible en plein débat sur l’adaptation au réchauffement climatique.

Un dialogue social prévu à l’automne

Le ministre se dit toutefois ouvert à une discussion avec les partenaires sociaux dès la rentrée. Cette concertation, prévue pour l’automne, devrait porter sur l’amélioration des conditions de travail quand les températures grimpent. L’exécutif cherche ainsi un équilibre entre impératifs économiques et protection des travailleurs, sans franchir le pas d’une interruption généralisée de l’activité.

L’épisode caniculaire récent a pourtant mis en lumière les difficultés rencontrées sur de nombreux chantiers et dans plusieurs secteurs exposés. La question de l’adaptation des horaires, du renforcement des pauses ou encore de l’équipement des salariés devrait figurer au centre des échanges à venir. Le gouvernement préfère miser sur des ajustements sectoriels plutôt que sur une mesure uniforme applicable à l’ensemble du territoire.

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Radouan Kourak

Radouan Kourak

Journaliste et entrepreneur, Radouan Kourak est passionné d’histoire et de politique. Il se distingue par son goût pour l’analyse, le débat et la confrontation d’idées. Repéré par Cyril Hanouna, il est un habitué des plateaux de télévision. Il mène en parallèle plusieurs projets entrepreneuriaux dans les médias, les affaires publiques et l’immobilier, avec une approche orientée résultats et développement.

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