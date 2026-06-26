Elon Musk contraint de témoigner sous serment dans une affaire de promesses d’un million de dollars aux électeurs

Un juge fédéral américain a ordonné à Elon Musk de témoigner sous serment dans le cadre de deux actions collectives l’accusant d’avoir trompé des électeurs dans plusieurs États clés avant l’élection présidentielle de 2024. Les poursuites portent sur une opération menée par son comité d’action politique, qui promettait un versement d’un million de dollars par jour à certains participants.

Dans une décision rendue jeudi, la magistrate fédérale Susan Hightower, siégeant à Austin, au Texas, a estimé que Musk et son comité d’action politique, America PAC, devaient répondre à des accusations selon lesquelles ils auraient incité des électeurs à transmettre leurs informations personnelles dans le cadre d’une opération présentée comme un tirage au sort.

En revanche, la juge a recommandé le rejet d’une autre plainte liée à une rupture de contrat. Cette partie de la procédure pourrait donc être abandonnée, tandis que les autres accusations poursuivront leur examen devant la justice.

Les deux plaignantes, Joy Harvick et Jacqueline McAferty, originaires de l’Arizona, affirment avoir été induites en erreur. Selon elles, Elon Musk et America PAC avaient assuré que les bénéficiaires du million de dollars seraient sélectionnés au hasard parmi les personnes ayant signé une pétition de soutien à la Constitution américaine dans sept États particulièrement disputés lors de l’élection de 2024.

Les plaignantes soutiennent que les gagnants n’ont en réalité pas été choisis de manière aléatoire, contrairement à ce qui avait été annoncé, ce qui constituerait une pratique trompeuse. Elles estiment que cette campagne a été utilisée pour recueillir des données personnelles auprès d’électeurs en leur faisant miroiter une récompense financière.

Les avocats d’Elon Musk n’avaient pas réagi dans l’immédiat à la décision du tribunal. Les représentants des plaignantes n’ont pas non plus formulé de commentaire. Le témoignage sous serment du milliardaire pourrait désormais constituer une étape importante dans cette procédure judiciaire, qui porte sur les méthodes employées pour mobiliser les électeurs à l’approche de l’élection présidentielle américaine de 2024.