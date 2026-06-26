Michelin va fermer une usine de 1 200 salariés aux États-Unis d’ici 2028

Le groupe français Michelin a annoncé la fermeture de son usine BFGoodrich de Tuscaloosa, en Alabama, aux États-Unis. Le site, qui emploie environ 1 200 personnes, cessera progressivement ses activités d’ici à la fin de l’année 2028. Cette décision s’inscrit dans une réorganisation de l’appareil industriel du manufacturier, qui estime que cette usine fonctionne depuis plusieurs années bien en dessous de ses capacités de production.

La fermeture entraînera une charge exceptionnelle d’environ 220 millions d’euros, qui sera inscrite dans les comptes consolidés de Michelin pour l’exercice 2026. Cette provision couvrira notamment les coûts liés à l’arrêt de l’activité, aux indemnités de départ des salariés ainsi qu’aux différentes mesures d’accompagnement qui seront mises en place. Le groupe assure qu’un suivi individualisé sera proposé aux employés concernés et que les modalités de ces mesures seront négociées avec les organisations syndicales.

Une réorganisation pour améliorer la rentabilité

Michelin explique que ses deux usines américaines produisant des pneus sous la marque BFGoodrich tournent actuellement « bien en deçà de leurs capacités », ce qui génère des coûts de production jugés trop élevés et des inefficacités structurelles. Pour renforcer sa compétitivité sur le marché nord-américain, le groupe a choisi de concentrer sa production sur un seul site.

La quasi-totalité de la fabrication réalisée à Tuscaloosa sera ainsi transférée vers l’usine de Fort Wayne, dans l’Indiana. Cette réorganisation doit permettre de rationaliser les capacités industrielles et d’améliorer les performances économiques du groupe aux États-Unis. La réduction de l’activité débutera progressivement en 2027 avant la fermeture définitive du site fin 2028. Malgré cette restructuration, Michelin affirme maintenir son engagement sur le marché américain, qui demeure l’un de ses principaux marchés stratégiques.