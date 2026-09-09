Fin du commerce avec les colonies israéliennes : le Crif dénonce une décision « regrettable et inefficace » de la France

Le Crif critique la décision de la France et d'autres pays de limiter le commerce avec les colonies israéliennes, affirmant qu'elle pourrait nuire à la paix et engendrer des pertes d'emplois pour les Palestiniens. L'organisation dénonce également une focalisation excessive sur Israël et appelle à la négociation directe comme solution au conflit.

Le Conseil représentatif des institutions juives de France a vivement réagi ce mardi à l’annonce de la France et de onze autres pays de restreindre le commerce avec les implantations israéliennes en Cisjordanie. Pour le Crif, cette mesure ne favorisera pas la paix et risque au contraire d’avoir des effets négatifs, notamment sur les travailleurs palestiniens employés dans ces zones.

Le Crif estime que cette décision « produira malheureusement l’effet inverse de celui qu’elle prétend rechercher ». L’organisation rappelle notamment le précédent de SodaStream, dont la fermeture d’une usine en Cisjordanie, sous la pression de campagnes de boycott, avait entraîné la perte d’emplois pour plusieurs centaines de salariés palestiniens. Selon elle, les restrictions commerciales risquent ainsi de fragiliser des « îlots de coopération » où Israéliens et Palestiniens travaillent côte à côte.

Le Crif dénonce une « singularisation » d’Israël

Le Crif critique également ce qu’il considère comme une focalisation excessive sur Israël. Il souligne que d’autres conflits territoriaux existent dans le monde, citant notamment Chypre du Nord ou le Cachemire, sans avoir suscité selon lui des mesures commerciales comparables. L’organisation juge que cette différence de traitement « interroge » et estime que la pression diplomatique exercée sur Israël est sans équivalent.

Le Conseil considère par ailleurs que la mesure annoncée n’aura « aucun effet » concret sur le processus de paix et relève surtout d’une « gesticulation diplomatique symbolique ». Pour le Crif, une issue durable passe d’abord par la négociation directe entre Israéliens et Palestiniens, ainsi que par le désarmement du Hamas.

Enfin, le Crif alerte sur les conséquences du débat en France. Dans le contexte préélectoral, il estime que cette décision risque d’alimenter la rhétorique antisioniste de La France insoumise et de renforcer « un climat de suspicion et d’hostilité vis-à-vis des Juifs au nom de leurs liens réels ou supposés avec Israël ».