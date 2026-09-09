AfD, immigration, climat : Valérie Hayer appelle à une « radicalité européenne » face à l’extrême droite

À France Inter, Valérie Hayer analyse la montée de l'AfD et critique la réponse de la droite traditionnelle face à l'extrême droite. Elle appelle à ignorer les thèmes populistes pour se concentrer sur des enjeux cruciaux tels que le climat et la souveraineté, plaidant pour une radicalité européenne et une intégration renforcée.

Invitée sur France Inter, Valérie Hayer a tiré les leçons de la poussée de l’AfD en Allemagne et plus largement de la progression de l’extrême droite en Europe. La présidente du groupe Renew au Parlement européen estime que la stratégie consistant à durcir les positions de la droite traditionnelle sur l’immigration ou l’identité ne permet pas de contenir les populistes. Au contraire, selon elle, elle les renforce.

« Quand la droite va sur le terrain de l’extrême droite en reprenant ses idées, elle ne gagne pas. Elle la renforce », affirme Valérie Hayer. Elle prend l’exemple de Friedrich Merz et de la CDU, dont elle juge la stratégie trop dure sur l’immigration, la sécurité et l’identité. Pour elle, le succès de l’AfD doit servir « d’alerte très claire » à tous ceux qui pensent pouvoir battre l’extrême droite en adoptant ses thèmes.

« Ne pas céder à l’agenda de l’extrême droite »

Valérie Hayer reproche également aux formations populistes d’avoir imposé la question migratoire au détriment d’autres sujets qu’elle juge plus structurants. Elle cite notamment les canicules, les sécheresses et l’agressivité de la Russie, en particulier les menaces visant les infrastructures européennes. « Le sujet majeur de notre été n’a pas été Ceuta », estime-t-elle, tout en reconnaissant qu’il faut agir contre l’immigration illégale.

La responsable macroniste défend ainsi le maintien du Pacte vert européen et refuse tout recul sur les politiques climatiques. Elle estime même que ce programme n’est pas seulement écologique mais constitue aussi un instrument de souveraineté énergétique et économique face à la Russie, à la Chine ou aux pays producteurs d’hydrocarbures.

Enfin, Valérie Hayer appelle son camp à assumer une « radicalité positive » et « pro-européenne ». Selon elle, des sujets comme l’immigration, le narcotrafic, le climat, l’industrie, la défense ou la santé ne peuvent plus être traités efficacement à la seule échelle nationale. « J’assume cette radicalité européenne », affirme-t-elle, plaidant pour davantage d’intégration et des décisions européennes plus rapides afin de contrer la progression des forces nationalistes.