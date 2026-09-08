Interdiction du hijab : Latifa Ibn Ziaten dénonce une mesure « grave » et défend la liberté des femmes

Latifa Ibn Ziaten dénoncé l'interdiction du hijab proposée par le Rassemblement national, la qualifiant d'atteinte à la liberté des femmes et d'incitation à la haine. Elle souligne que le foulard ne remet pas en cause son identité française, tout en critiquant le retour de l'abaya à l'école et en soutenant l'interdiction de la burqa.

Latifa Ibn Ziaten, présidente de l’association Imad pour la jeunesse et la paix et mère d’Imad Ibn Ziaten, première victime de Mohammed Merah en 2012, a vivement réagi sur BFMTV à la proposition du Rassemblement national d’interdire le hijab dans l’espace public. Elle dénonce une atteinte à la liberté individuelle et estime que le débat actuel contribue à faire monter « la haine » et « le racisme ».

« Ce qu’ils présentent est un danger. Je ne sais pas pourquoi on touche à la liberté de la personne, des femmes », a-t-elle déclaré. Pour Latifa Ibn Ziaten, vouloir décider de la manière dont une femme doit s’habiller pour pouvoir sortir dans l’espace public constitue une dérive préoccupante. « S’il faut choisir ce qu’il faut mettre pour sortir, ça devient très grave », estime-t-elle, accusant le RN de ne pas respecter la liberté des femmes.

« Mon foulard ne m’empêche pas d’être Française »

Dans un message publié sur X, elle a également rappelé son propre parcours. « Je porte un foulard. Et je suis fière d’être une citoyenne française », écrit-elle, soulignant son engagement de longue date contre la radicalisation, la haine et la violence. « Mon foulard ne m’empêche pas d’être Française. Il ne m’empêche pas d’aimer mon pays. Il ne m’empêche pas de défendre la République. »

Latifa Ibn Ziaten distingue toutefois clairement le hijab de certaines autres tenues. Elle se dit opposée au retour de l’abaya à l’école, que LFI souhaite autoriser à nouveau en cas d’arrivée au pouvoir, et reste également favorable à l’interdiction de la burqa, estimant qu’il est « tout à fait normal » que le visage reste visible.

Jean-Philippe Tanguy, interrogé sur BFMTV après sa prise de parole, a de son côté affirmé que le foulard porté par Latifa Ibn Ziaten « ne rentre pas dans la définition du voile islamiste ». Une déclaration qui relance encore le débat sur les contours concrets de la mesure envisagée par le RN.