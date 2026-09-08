Entrevue POLITIQUE

Menaces de mort : Jean-Philippe Tanguy dit être menacé par des néonazis et des islamistes

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Menaces de mort : Jean-Philippe Tanguy dit être menacé par des néonazis et des islamistes
Menaces de mort : Jean-Philippe Tanguy dit être menacé par des néonazis et des islamistes

Invité sur BFMTV, Jean-Philippe Tanguy a livré une double mise au point. Le député RN affirme avoir reçu ces derniers jours des dizaines de menaces de mort, de viol et de violences, qu’il attribue cette fois à des islamistes. Il a également réagi à la victoire de l’AfD en Saxe-Anhalt, se disant « scandalisé » par le score d’un parti dont certains responsables ont, selon lui, relativisé le passé nazi de l’Allemagne.

Jean-Philippe Tanguy assure avoir signalé ces menaces aux autorités. « D’habitude, ce sont les néonazis qui m’agressent parce que je suis leur cible préférée dans le paysage politique. Là, ce sont les barbus », a-t-il déclaré. Le député a toutefois tenu à distinguer clairement les islamistes des musulmans : il affirme n’avoir reçu « aucune menace » de personnes se réclamant de l’islam ni de femmes musulmanes avec lesquelles il a échangé sur les réseaux sociaux.

« On est sortis de là terrorisés »

Sur l’AfD, Jean-Philippe Tanguy a raconté une rencontre datant d’avant les européennes de 2019, lorsqu’il accompagnait Nicolas Dupont-Aignan au Parlement européen. Selon lui, l’échange avec un représentant de l’AfD les avait profondément inquiétés : « On est sortis du bureau terrorisés. On s’est dit : ce n’est pas possible, ces gens. »

Le député RN rappelle ensuite que son parti a rompu avec l’AfD en raison de plusieurs « lignes rouges », notamment les déclarations sur la Seconde Guerre mondiale et les Waffen-SS, ainsi que la conception de la « remigration » pouvant viser des personnes d’origine étrangère parfaitement intégrées. Il affirme que ces positions « ne sont pas du tout » celles du RN.

Jean-Philippe Tanguy refuse toutefois de réduire la progression de l’AfD à une simple logique de diabolisation. Selon lui, condamner les propos extrêmes ne suffit pas : il faut aussi « répondre aux problèmes des gens » qui alimentent le vote de rupture. Une manière pour le député RN de maintenir une distinction nette entre son parti et l’AfD, tout en appelant les gouvernements européens à traiter les causes politiques et sociales de sa progression.

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Radouan Kourak

Radouan Kourak

Journaliste et entrepreneur, Radouan Kourak est passionné d’histoire et de politique. Il se distingue par son goût pour l’analyse, le débat et la confrontation d’idées. Repéré par Cyril Hanouna, il est un habitué des plateaux de télévision. Il mène en parallèle plusieurs projets entrepreneuriaux dans les médias, les affaires publiques et l’immobilier, avec une approche orientée résultats et développement.

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