POLITIQUE

Réseaux sociaux : Macron presse l’Europe de protéger les moins de 15 ans

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Réseaux sociaux : Macron presse l’Europe de protéger les moins de 15 ans
Réseaux sociaux : Macron presse l’Europe de protéger les moins de 15 ans

Emmanuel Macron demande à l’Union européenne d’interdire l’accès aux réseaux sociaux aux enfants de moins de 15 ans. Dans une lettre adressée à la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, le chef de l’État réclame un texte commun afin de « protéger tous les enfants de l’Union » et d’imposer les mêmes règles aux plateformes dans les différents pays membres.

Cette initiative intervient après la censure, en août, d’une loi française par le Conseil constitutionnel. Le président souhaite désormais présenter dès cet automne une nouvelle version respectant à la fois la Constitution et le droit européen. Il espère rendre cette interdiction opérationnelle en France avant son départ de l’Élysée au printemps 2027.

Une vérification de l’âge encore difficile à appliquer

Emmanuel Macron plaide pour des dispositifs de vérification de l’âge robustes, tout en garantissant la protection des données personnelles. Il souhaite également encadrer les fonctionnalités considérées comme addictives, notamment le défilement continu des contenus et les recommandations automatisées, et instaurer des paramètres de sécurité activés par défaut ainsi que des limites de temps d’utilisation.

La Commission européenne semble privilégier une approche plus graduelle. Un comité d’experts a notamment recommandé une interdiction avant 13 ans et des restrictions adaptées pour les adolescents jusqu’à 18 ans. Le principal défi sera donc de trouver un accord entre les États sur l’âge retenu, mais aussi de concevoir un contrôle réellement efficace sans imposer une collecte excessive de données personnelles.

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