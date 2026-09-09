Bruno Le Maire veut faire entrer les enfants à la maternelle dès 1 an

Bruno Le Maire propose d'anticiper l'entrée à l'école maternelle de 3 à 1 an pour réduire les inégalités de vocabulaire entre enfants et améliorer le niveau éducatif. Il plaide également pour une autonomie accrue des établissements et une refonte de l'orientation professionnelle, tout en promettant des détails financiers à venir.

Invité ce mardi dans Punchline sur CNEWS, Bruno Le Maire a proposé d’avancer l’entrée à l’école maternelle de 3 ans à 1 an. L’ancien ministre de l’Économie estime qu’il faut « repenser » en profondeur le modèle éducatif français face à la baisse du niveau des élèves, avec une priorité donnée à l’apprentissage du langage dès le plus jeune âge.

« Pour moi, il faut avancer la maternelle de 3 ans à 1 an », a déclaré Bruno Le Maire. Son objectif : réduire les écarts de vocabulaire entre enfants avant l’entrée à l’école. Selon lui, certains arrivent à 3 ans avec quelques centaines de mots maîtrisés quand d’autres en connaissent beaucoup plus, créant une inégalité « fondamentale » qu’il juge ensuite difficile à rattraper.

Une « refondation » de l’école

Bruno Le Maire ne s’arrête pas à cette proposition. Il souhaite également donner davantage d’autonomie aux chefs d’établissement, notamment dans le choix des équipes et le remplacement des enseignants, et créer une évaluation indépendante des établissements, avec des résultats accessibles aux parents. Il veut aussi assouplir la carte scolaire pour offrir davantage de choix aux familles.

L’ancien ministre propose enfin de revoir complètement la voie professionnelle. Selon lui, l’objectif ne doit plus être « 100 % d’une classe d’âge avec le baccalauréat », mais « 100 % avec un emploi ou une activité ». Il souhaite donc confier davantage l’apprentissage et la formation professionnelle aux régions, en lien direct avec les entreprises.

Interrogé sur le financement d’une maternelle dès 1 an, Bruno Le Maire reconnaît que le chiffrage reste à faire et promet de détailler ses propositions d’ici la fin du mois d’octobre. Il présente toutefois cette mesure comme un investissement à la fois éducatif et social, qui pourrait aussi répondre aux difficultés de garde rencontrées par de nombreux parents.