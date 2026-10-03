Présidentielle 2027 : François Hollande décidera en décembre et défend la retraite à 63 ans

François Hollande annonce qu'il décidera de sa candidature à la présidentielle de 2027 en décembre, soulignant son souci d'être utile politiquement. Il défend une réforme des retraites, proposant de maintenir l'âge à 63 ans tout en adaptant la durée de cotisation aux évolutions démographiques et à la pénibilité au travail.

François Hollande entretient le suspense sur son retour à l’Élysée. Invité de François Lenglet dans le nouveau podcast vidéo de TF1 Pourquoi président(e) ?, l’ancien chef de l’État affirme qu’il prendra sa décision en décembre. Il précise parallèlement plusieurs éléments de son projet, notamment sur les retraites.

« La réponse est au mois de décembre », explique François Hollande. L’ancien président veut déterminer à ce moment-là si sa candidature peut être « utile », si elle dispose d’une perspective politique suffisante et surtout si elle peut permettre de rassembler une majorité. Il justifie également son refus de participer à la primaire sociale-démocrate par son statut d’ancien président de la République.

Retraite à 63 ans et durée de cotisation ajustée

Sur les retraites, François Hollande fixe son point de départ à 63 ans. Il privilégie ensuite une évolution de la durée de cotisation en fonction des déséquilibres démographiques et de l’allongement de l’espérance de vie, plutôt qu’une hausse automatique et uniforme de l’âge légal. Il souhaite également maintenir une prise en compte spécifique de la pénibilité.