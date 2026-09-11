Entrevue Présidentielle 2027

Annuler la dette ? La Banque de France dit non, Mélenchon dénonce une intervention politique

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Annuler la dette ? La Banque de France dit non, Mélenchon dénonce une intervention politique
Annuler la dette ? La Banque de France dit non, Mélenchon dénonce une intervention politique

La bataille autour de la dette française prend une tournure politique. Après qu’Emmanuel Moulin, gouverneur de la Banque de France, a qualifié ce vendredi matin d’« illégale, dangereuse et inutile » la proposition de Jean-Luc Mélenchon d’annuler une partie de la dette publique, le candidat insoumis lui a répondu avec virulence, l’accusant d’entrer dans la campagne présidentielle pour « soutenir les bobards de ses amis politiques ». Manuel Bompard dénonce, lui, de « fausses informations ».

Invité de RTL ce vendredi 11 septembre, Emmanuel Moulin s’est opposé frontalement à l’idée défendue ces dernières semaines par Jean-Luc Mélenchon et La France insoumise. Le gouverneur de la Banque de France estime qu’une annulation d’une partie de la dette serait « illégale parce qu’elle est contraire aux traités », « dangereuse parce qu’elle crée de l’inflation » et « inutile » puisqu’elle « ne réduit pas le déficit budgétaire ».

Mélenchon accuse Moulin d’entrer dans la campagne

La réponse de Jean-Luc Mélenchon n’a pas tardé. Moins de deux heures après l’intervention du gouverneur, le candidat à la présidentielle a directement mis en cause sa neutralité. « La France mérite un autre type de gouverneur de la Banque de France qui ne se mêle pas d’entrer dans la campagne présidentielle pour soutenir les bobards de ses amis politiques », a-t-il écrit sur X.

Manuel Bompard est également monté au créneau. Le coordinateur national de LFI accuse Emmanuel Moulin de diffuser de « fausses informations » sur la proposition insoumise. Le désaccord économique se transforme ainsi en affrontement institutionnel, Mélenchon reprochant au patron de la Banque de France de sortir de son rôle en intervenant dans le débat présidentiel.

La Banque de France juge la situation « inquiétante »

Emmanuel Moulin a parallèlement dressé un constat préoccupant de l’économie française. Sans envisager un scénario comparable à celui traversé par la Grèce lors de la crise des dettes souveraines, il estime que la France se trouve dans une situation « inquiétante ». « Notre économie est plus solide et diversifiée, mais il faut être vigilant », a-t-il prévenu.

Le gouverneur a notamment pointé la faiblesse de la croissance française et les difficultés de certains secteurs industriels, notamment l’aéronautique. Il estime également que la canicule de cet été a coûté « au moins 0,1 point de croissance » à l’économie française. À quelques mois de la présidentielle, la dette et les moyens de la réduire s’installent ainsi un peu plus au cœur de la confrontation entre les différents projets économiques pour 2027.

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Radouan Kourak

Radouan Kourak

Journaliste et entrepreneur, Radouan Kourak est passionné d’histoire et de politique. Il se distingue par son goût pour l’analyse, le débat et la confrontation d’idées. Repéré par Cyril Hanouna, il est un habitué des plateaux de télévision. Il mène en parallèle plusieurs projets entrepreneuriaux dans les médias, les affaires publiques et l’immobilier, avec une approche orientée résultats et développement.

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