POLITIQUE Présidentielle 2027

Primaire PS-Place publique : Clémence Guetté invite les électeurs à donner leurs 15 euros… à LFI

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Primaire PS-Place publique : Clémence Guetté invite les électeurs à donner leurs 15 euros… à LFI
Primaire PS-Place publique : Clémence Guetté invite les électeurs à donner leurs 15 euros… à LFI

Invitée de franceinfo ce vendredi matin, Clémence Guetté a ironisé sur la primaire organisée par le Parti socialiste et Place publique. La vice-présidente LFI de l’Assemblée nationale estime que cette consultation, dont la participation coûte 15 euros, intéresse peu les Français. Elle invite même ceux qui disposent de cette somme à la verser plutôt à la campagne présidentielle de La France insoumise.

Interrogée sur la multiplication des candidatures à gauche et sur la primaire socialiste prévue en octobre, Clémence Guetté n’a pas caché son désintérêt. « Pour être très honnête, ça m’indiffère », a-t-elle répondu. Selon elle, le débat passionne surtout les responsables politiques et les journalistes, beaucoup moins les électeurs : « Dans le pays, les gens s’en fichent du nombre de candidats. »

« S’ils ont 15 euros, ils devraient contribuer à notre campagne »

La députée insoumise a surtout ciblé le prix demandé pour participer au scrutin. « Il s’agit d’une primaire à 15 euros qui va attirer un nombre limité d’électeurs », a-t-elle estimé. Relancée sur cette somme, Clémence Guetté a poussé la provocation un peu plus loin : « Si les gens ont 15 euros à mettre dans un projet de gauche utile pour le pays, ils devraient contribuer à notre campagne. »

L’élue explique que LFI a besoin de dons pour organiser « des meetings de masse » et diffuser ses idées. Elle oppose ainsi deux stratégies : d’un côté, les socialistes qui organisent une compétition interne pour désigner leur candidat ; de l’autre, La France insoumise, qui considère être déjà pleinement engagée dans la bataille présidentielle.

Aucun rapprochement prévu après la primaire

Clémence Guetté assure d’ailleurs que LFI n’attend rien du résultat du scrutin socialiste. « Nous, pour notre part, on fait une campagne présidentielle », insiste-t-elle, estimant que les huit mois restant avant l’élection représentent déjà une période très courte pour convaincre.

Même après la désignation du vainqueur de la primaire, aucun rapprochement n’est donc envisagé avec La France insoumise. « Peu importe les résultats », a confirmé Clémence Guetté. Une déclaration qui illustre une nouvelle fois la profondeur de la fracture entre LFI et la gauche social-démocrate à l’approche de la présidentielle de 2027.

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Radouan Kourak

Radouan Kourak

Journaliste et entrepreneur, Radouan Kourak est passionné d’histoire et de politique. Il se distingue par son goût pour l’analyse, le débat et la confrontation d’idées. Repéré par Cyril Hanouna, il est un habitué des plateaux de télévision. Il mène en parallèle plusieurs projets entrepreneuriaux dans les médias, les affaires publiques et l’immobilier, avec une approche orientée résultats et développement.

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