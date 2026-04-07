Nouveau scandale autour de Miss Univers : Nawat Itsaragrisil partira s’il ne devient pas propriétaire du concours

Nouveau coup de tonnerre dans l’univers des concours de beauté. Alors que Miss Univers continue d’alimenter les polémiques, Nawat Itsaragrisil, figure bien connue du milieu, a annoncé qu’il mettrait fin à toute collaboration avec l’organisation s’il ne devient pas le nouveau propriétaire du concours. Une déclaration forte, qui intervient après l’échec de négociations menées à New York pour tenter de racheter la marque.

Miss Univers 2025 entièrement organisé par Nawad

Pour ceux qui ne le savaient pas, Miss Univers 2025 a été organisé dans son intégralité par Nawat Itsaragrisil, qui est également le propriétaire de Miss Grand. C’est notamment pour cette raison que l’édition 2025 a offert un spectacle particulièrement impressionnant.

Le public a ainsi pu découvrir un superbe show, décrit selon certains comme le plus grandiose de toute l’histoire de Miss Univers. Si l’on met bien sûr les scandales de triche de côté dénoncés par l’ex-membre du jury Omar Harfouch, qui avait démissionné, ne souhaitant pas cautionner les conflits d’intérêt et la corruption. La production s’est distinguée par une méga-scène, un excellent jeu de lumières, une passerelle immense et une mise en scène spectaculaire dans son ensemble. Des éléments rendus possibles par Nawat Itsaragrisil.

Un acteur déjà bien implanté dans l’univers des concours

Nawat Itsaragrisil ne s’est pas contenté d’organiser Miss Univers 2025. Il est aussi propriétaire de Miss Univers Thaïlande. En parallèle, il occupait également une fonction au sein de l’organisation Miss Univers, présentée comme un poste de directeur provincial en Asie, ou une responsabilité équivalente.

Cette présence à plusieurs niveaux dans l’écosystème des concours de beauté expliquait son implication croissante autour de la marque Miss Univers.

Des négociations à New York pour acheter Miss Univers

Mais aujourd’hui, la situation semble avoir basculé. Nawat Itsaragrisil a déclaré que cette collaboration était terminée. Il a révélé avoir mené des négociations à New York dans le but d’acheter Miss Univers, jusque-là codétenu par Raul Rocha et Anne Jakapong, tous deux poursuivis par la justice pour blanchiment, fraude, trafic de drogue et trafic d’armes. Pour la première fois, il a publiquement confirmé son intention de racheter le concours.

Cependant, lors d’une nouvelle diffusion en direct sur TikTok, il a affirmé que les discussions n’avaient débouché sur aucun accord. Selon ses propos, sa proposition n’a pas été acceptée. En d’autres termes, les propriétaires actuels de Miss Univers n’ont pas souhaité lui vendre l’organisation.

“Si je ne deviens pas propriétaire, je préfère ne plus jamais travailler avec eux”

À la suite de cet échec, Nawat Itsaragrisil a adopté une position sans ambiguïté. Il a déclaré que s’il ne devenait pas propriétaire de Miss Univers afin de relancer la marque, il préférait dire adieu à l’organisation et ne plus jamais travailler avec elle.

Cette prise de position marque une rupture nette. Elle laisse entendre que, selon lui, le seul moyen de redonner un nouvel élan à Miss Univers serait qu’il en prenne lui-même le contrôle.

Une nouvelle secousse pour une marque déjà fragilisée

Cette annonce relance les interrogations sur l’état actuel de Miss Univers. Entre tensions internes, changements de gouvernance et polémiques répétées, la marque semble continuer de s’enfoncer dans une période d’instabilité.

Le départ annoncé de Nawat Itsaragrisil, qui a pourtant joué un rôle central dans l’organisation de Miss Univers 2025 et dans le succès visuel de l’événement, pourrait représenter un nouveau tournant pour le concours.