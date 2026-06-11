Téléfoot sauvé : TF1 et L’Équipe s’associent pour lancer un nouveau rendez-vous football

Alors que l’avenir de Téléfoot semblait incertain ces derniers mois, l’émission historique de TF1 sera bien de retour à la rentrée. Diffusé chaque dimanche à 11 heures depuis plus de cinquante ans, le magazine footballistique présenté par Grégoire Margotton poursuivra son aventure dès le 6 septembre prochain.

Mieux encore, les groupes TF1 et L’Équipe ont annoncé ce jeudi un partenariat inédit autour de la marque Téléfoot. Dans la foulée de l’émission dominicale de TF1, un nouveau magazine consacré à l’actualité du football et de la Ligue 1 sera diffusé sur la chaîne L’Équipe. Présenté lui aussi par Grégoire Margotton, ce rendez-vous réunira journalistes, chroniqueurs et consultants des deux groupes, parmi lesquels Bixente Lizarazu.

Pour TF1, cet accord permet de renforcer encore la visibilité de l’une de ses marques les plus emblématiques. « Cet accord illustre la force de la marque Téléfoot », a salué Julien Millereux, directeur des sports du groupe TF1. Du côté de L’Équipe, Vincent Broussard estime que cette nouvelle émission viendra enrichir une offre éditoriale déjà très développée autour du football.

C’est une nouvelle étape pour Téléfoot, qui étend désormais son empreinte au-delà de TF1. Après sa diffusion sur la chaîne L’Équipe, le nouveau magazine sera également disponible sur la plateforme TF1+, tandis que les deux groupes bénéficieront toujours des images de Ligue 1 grâce à un accord conclu avec LFP Media.