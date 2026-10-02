CMA Media crée CMA Sport et place RMC Sport au centre de sa nouvelle stratégie

CMA Media intensifie sa présence dans le sport en créant CMA Sport, une nouvelle entité regroupant ses activités sportives. L'acquisition de RMC Sport, qui devient la principale marque du groupe, permet d'élargir la distribution et d'enrichir son portefeuille de droits sportifs, tout en développant la production et l'événementiel.

CMA Media renforce nettement ses ambitions dans le sport. Le groupe annonce la création de CMA Sport, une nouvelle entité destinée à rassembler et développer ses activités dans cet univers. Dans le même temps, CMA Media finalise l’acquisition de RMC Sport, qui doit devenir la principale marque de diffusion sportive du groupe.

La nouvelle structure reposera sur trois métiers. Le premier sera la diffusion, avec l’objectif d’enrichir progressivement le portefeuille de droits sportifs de RMC Sport. Le deuxième concernera la production de contenus pour les acteurs du secteur. Le troisième portera sur l’événementiel, CMA Media affichant l’ambition de créer à terme ses propres rendez-vous et propriétés sportives.

RMC Sport élargit fortement sa distribution

RMC Sport restera notamment très présente sur les sports de combat. La chaîne continuera de proposer l’UFC, Hexagone MMA, le KSW, le PFL, ONE Championship, Cage Warriors ou encore Zuffa Boxing, ainsi que plusieurs grands rendez-vous de judo.

Mais la principale évolution concerne sa distribution. Longtemps très liée à SFR, RMC Sport va désormais être proposée chez Canal+, Orange, Free et Bouygues Telecom, en plus de ses propres applications et de son site internet. Des offres couplées avec DAZN sont également prévues. CMA Media cherche ainsi à élargir considérablement le nombre de foyers susceptibles d’accéder à la chaîne.

Un changement de dimension pour CMA Media

L’opération permet au groupe de compléter un portefeuille déjà très large, qui comprend notamment RMC, BFMTV, BFM Business, RMC Story, RMC Découverte, Brut ou encore La Tribune. Jusqu’ici, le sport était surtout présent à travers la marque RMC et ses contenus éditoriaux. Avec CMA Sport, il devient désormais un axe de développement structuré à part entière.

Une stratégie qui intervient également dans un contexte de montée en puissance de RMC+ et des offres numériques du groupe. La logique est désormais de pouvoir exploiter les contenus sportifs sur plusieurs supports, de la télévision traditionnelle au streaming, en passant par les plateformes numériques et les opérateurs télécoms.

Des acquisitions de droits attendues

La création de CMA Sport ouvre surtout la question des futurs droits sportifs que le groupe pourrait chercher à acquérir. RMC Sport dispose aujourd’hui d’un positionnement fort sur les sports de combat, mais CMA Media annonce vouloir élargir son portefeuille. De nouveaux accords pourraient donc être annoncés dans les prochains mois.

L’ambition dépasse en outre la simple diffusion. En développant simultanément la production et l’événementiel, CMA Media souhaite se positionner sur plusieurs maillons de la chaîne de valeur du sport. Le lancement de CMA Sport marque ainsi le passage d’une présence éditoriale autour du sport à une véritable stratégie industrielle et audiovisuelle.