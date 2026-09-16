Rodrigo Duterte comparaît en personne devant la CPI pour la première fois

L’ancien président philippin Rodrigo Duterte comparaît pour la première fois en personne devant la Cour pénale internationale (CPI), où il est poursuivi pour des crimes contre l’humanité liés à la sanglante campagne antidrogue menée sous sa présidence. L’ancien chef de l’État est accusé d’avoir été impliqué dans des milliers d’exécutions sommaires visant des trafiquants et des consommateurs de stupéfiants.

Âgé de 81 ans, Rodrigo Duterte avait déjà comparu devant la juridiction internationale en mars 2025, mais par visioconférence. Sa défense avait alors invoqué son état de santé pour expliquer son absence physique aux audiences. Il avait depuis évité de se présenter directement devant les juges de la CPI.

Une procédure centrée sur la guerre contre la drogue

Rodrigo Duterte a dirigé les Philippines de 2016 à 2022 et avait fait de la lutte contre le trafic et la consommation de drogue l’un des axes majeurs de son mandat. Les opérations conduites dans ce cadre ont fait l’objet de nombreuses accusations concernant des homicides commis sans procédure judiciaire, dont le nombre exact reste au cœur des débats entourant la procédure internationale.

Sa comparution en personne marque une nouvelle étape dans cette affaire devant la CPI. La juridiction examine les accusations portant sur les exécutions qui auraient été commises pendant la campagne antidrogue, tandis que la défense de l’ancien président conteste les éléments avancés contre lui.