Lise Boëll est nommée directrice générale déléguée des éditions Grasset tout en restant à la tête de Fayard. Sa nomination fait suite à une crise déclenchée par le départ d’Olivier Nora, après lequel plus de 200 auteurs ont contesté l'indépendance de la maison. Boëll est chargée de revitaliser Grasset tout en maintenant son identité.

C’est une nomination remarquée dans le monde de l’édition française. Lise Boëll, actuelle présidente-directrice générale des éditions Fayard, a été nommée lundi 9 novembre directrice générale déléguée des éditions Grasset, a annoncé Hachette Livre. L’éditrice, connue notamment pour avoir accompagné Éric Zemmour, Jordan Bardella, Sarah Knafo ou encore Nicolas Sarkozy, conservera parallèlement ses fonctions chez Fayard. Elle travaillera aux côtés de Jean-Christophe Thiery, qui demeure président-directeur général de Grasset. Cette arrivée intervient sept mois après l’éviction d’Olivier Nora, qui dirigeait la maison depuis vingt-six ans et dont le départ avait provoqué une crise importante parmi les auteurs et les salariés.

Le choix de Lise Boëll s’appuie notamment sur les résultats commerciaux obtenus depuis son arrivée à la tête de Fayard en juin 2024. Selon les chiffres communiqués par Hachette Livre, le chiffre d’affaires de la maison a progressé de 45,6 % à fin octobre 2026 par rapport à la même période de l’année précédente. Plusieurs publications ont rencontré un succès important en librairie : 350 000 exemplaires pour Le Casse du siècle de Sarah Knafo, 300 000 pour Le Journal d’un prisonnier de Nicolas Sarkozy, 240 000 pour Ce que veulent les Français de Jordan Bardella et 250 000 pour Mémoricide de Philippe de Villiers. Des performances que le groupe met directement en avant pour justifier cette nouvelle responsabilité confiée à une éditrice qui revendique avoir accompagné plus de 400 auteurs au cours de sa carrière.

Une arrivée dans une maison fragilisée par le départ de nombreux auteurs

Lise Boëll hérite néanmoins d’une situation délicate. Le licenciement d’Olivier Nora, en avril dernier, avait provoqué une importante contestation dans le monde littéraire. Plus de 200 auteurs français et étrangers avaient annoncé leur intention de ne plus confier leurs prochains manuscrits à Grasset, dénonçant ce qu’ils considéraient comme une atteinte à l’indépendance éditoriale de la maison. Parmi eux figuraient notamment Virginie Despentes, Sorj Chalandon, Bernard-Henri Lévy et Vanessa Springora. Cette fronde, largement relayée dans la presse, avait placé le groupe Hachette au centre d’une controverse sur les relations entre son actionnariat, ses dirigeants et les écrivains. L’arrivée de Lise Boëll, régulièrement présentée comme une proche de Vincent Bolloré, pourrait donc susciter de nouvelles réactions parmi les auteurs attachés à l’histoire de Grasset.

Arnaud Lagardère, président-directeur général d’Hachette Livre, défend au contraire une nomination fondée sur les compétences et les résultats de l’éditrice. Il salue son exigence éditoriale, sa proximité avec les auteurs et sa capacité à développer de nouvelles publications. Lise Boëll aura désormais pour mission de relancer Grasset sur les marchés de la littérature et des essais, tout en préservant l’identité d’une maison fondée il y a près de 120 ans. En cumulant la direction de Fayard et la direction générale déléguée de Grasset, elle occupe une place renforcée au sein de l’un des principaux groupes d’édition français.