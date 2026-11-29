El Niño dévaste le nord du Pérou et les côtes équatoriennes : au moins 34 morts

L'épisode El Niño intensifie fortement les pluies sur la côte Pacifique, causant des inondations majeures du nord du Pérou à l'Équateur. Au moins 34 personnes ont perdu la vie et les autorités mettent en œuvre des opérations de sauvetage, alors que des précipitations continues sont attendues dans les jours à venir.

Des pluies torrentielles alimentées par un épisode El Niño particulièrement intense ont provoqué des crues majeures le long de la côte Pacifique, du sud de la Colombie jusqu’au nord du Pérou, faisant au moins 34 victimes en Équateur.

Les rivières ont débordé simultanément dans le nord du Pérou et sur le littoral équatorien, contraignant les autorités à déclencher des opérations de sauvetage nautique, à procéder à des évacuations et à fermer de nombreuses routes. La zone touchée s’étend sur plusieurs centaines de kilomètres, de la frontière équatoriano-colombienne jusqu’aux régions septentrionales du Pérou.

Ces inondations surviennent après des semaines de précipitations continues qui ont déjà coûté la vie à au moins 34 personnes en Équateur. Les météorologues avertissent que les pluies devraient se poursuivre, sans perspective d’accalmie à court terme.

Le phénomène El Niño, qui se caractérise par un réchauffement anormal des eaux de surface du Pacifique tropical, est cette année d’une intensité particulièrement marquée. Il amplifie les précipitations sur la façade ouest de l’Amérique du Sud, une région déjà vulnérable aux épisodes climatiques extrêmes.

[À VÉRIFIER — SOURCE INCOMPLÈTE]