Un vol de Delta Air Lines a dû interrompre son atterrissage à l'aéroport de Los Angeles lors d'un tremblement de terre de magnitude 5, enregistré samedi. Le pilote a reçu l'ordre de remettre les gaz pour des raisons de sécurité, avant de se poser sans incident après des inspections des pistes. Aucune blessure sérieuse n'a été signalée.

Une scène particulièrement rare s’est produite ce samedi à l’aéroport international de Los Angeles, aux États-Unis. Alors qu’un avion de la compagnie Delta Air Lines s’apprêtait à atterrir, un tremblement de terre a secoué la région, contraignant le contrôleur aérien à ordonner au pilote d’interrompre immédiatement son atterrissage. La scène, filmée en direct par une caméra braquée sur l’aéroport, permet également d’entendre les échanges entre la tour de contrôle et l’équipage.

« Delta 1972, remettez les gaz, nous avons un important tremblement de terre ! »

L’appareil, un Airbus A319 assurant le vol DL1972 en provenance de Kansas City, était en phase d’approche finale, train d’atterrissage sorti, lorsque la terre s’est mise à trembler.

Sur les images, la caméra se met soudainement à vibrer fortement. Des alarmes de voitures retentissent tandis que le contrôleur aérien intervient à la radio : « Delta 1972, remettez les gaz, nous avons un important tremblement de terre ! »

L’équipage exécute immédiatement la consigne. Quelques secondes plus tard, l’Airbus relève le nez, reprend de l’altitude et s’éloigne de la piste.

Un séisme de magnitude 5 frappe Los Angeles

Le tremblement de terre s’est produit vers 9h30, heure locale, soit 18h30 en France. Initialement annoncé à une magnitude de 5,2, le séisme a finalement été évalué à 5 par l’Institut d’études géologiques des États-Unis.

Son épicentre se situait dans l’océan Pacifique, à environ six kilomètres au large de Manhattan Beach, à proximité de l’aéroport international de Los Angeles, à une profondeur d’environ douze kilomètres.

Plusieurs dizaines de répliques ont été enregistrées dans les heures suivantes. Des vitres brisées et des chutes de plaques de faux plafond ont notamment été constatées à l’intérieur de l’aéroport.

Pourquoi le contrôleur aérien a immédiatement interrompu l’atterrissage

Lorsqu’un tremblement de terre survient, les contrôleurs aériens ne peuvent pas immédiatement savoir si les pistes ont été endommagées. Des fissures, des déformations du revêtement ou la présence de débris peuvent compromettre la sécurité d’un appareil au moment où il touche le sol.

La remise de gaz est une procédure de sécurité parfaitement maîtrisée par les pilotes. Elle permet également d’éviter des accidents lorsque les conditions d’atterrissage présentent un danger.

Dans le cas d’un séisme, l’appareil peut être maintenu en vol le temps que les équipes au sol inspectent les pistes. Si la fermeture de l’aéroport se prolonge et que les réserves de carburant ne permettent plus de patienter suffisamment longtemps, le commandant de bord peut décider de rejoindre un aéroport de dégagement.

Les passagers ne peuvent généralement pas ressentir le séisme

Contrairement aux personnes présentes au sol, les pilotes et les passagers d’un avion en vol ne ressentent généralement pas les secousses provoquées par un tremblement de terre, même lorsque l’appareil se trouve à faible altitude.

En effet, les ondes sismiques se propagent principalement à travers les couches terrestres. Lorsqu’elles atteignent la surface, une partie de leur énergie se transmet dans l’atmosphère sous forme d’ondes acoustiques de basse fréquence, généralement imperceptibles à bord d’un avion.

Sans l’intervention du contrôleur aérien, l’équipage aurait donc pu poursuivre son approche sans avoir conscience du tremblement de terre.

L’Airbus a finalement atterri sans encombre

Après avoir interrompu son approche, le vol DL1972 a effectué une nouvelle manœuvre avant d’être autorisé à atterrir à 10h01, une trentaine de minutes après le séisme.

Les inspections des pistes n’ont révélé aucun problème compromettant la circulation des avions. Malgré les dégâts matériels constatés dans certains terminaux, l’aéroport international de Los Angeles a pu poursuivre ses activités.

Aucun blessé grave n’a été signalé dans l’immédiat.

Sources citées dans l’article Institut d’études géologiques des États-Unis