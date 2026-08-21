Présidentielle 2027 : Gabriel Attal visé par deux nouvelles opérations soupçonnées d’ingérence russe

Gabriel Attal, candidat à la présidentielle de 2027, fait l'objet de deux nouvelles campagnes de désinformation présumées d'origine russe. Depuis début août, il a été ciblé à quatre reprises, avec de fausses informations sur sa santé et des accusations de corruption, tandis qu'une enquête du parquet de Paris s'active sur ces ingérences.

Gabriel Attal, candidat Renaissance à l’élection présidentielle de 2027, a été visé par deux nouvelles campagnes de désinformation en ligne soupçonnées d’être liées à la Russie. Au total, l’ancien Premier ministre aurait été ciblé à quatre reprises en seulement deux semaines.

La première opération repose sur la diffusion, mercredi, d’une dizaine de faux reportages et de fausses unes de presse relayant des informations mensongères sur l’état de santé de Gabriel Attal ainsi que de fausses accusations de corruption. Une seconde campagne concerne une vidéo créée à l’aide de l’intelligence artificielle, censée montrer des caricatures de l’ancien Premier ministre projetées sur la façade du Panthéon à Paris.

Le parquet de Paris enquête

Gabriel Attal avait déjà porté plainte le 7 août pour « ingérence étrangère ». Le parquet de Paris a depuis annoncé s’être saisi des soupçons visant le candidat Renaissance ainsi qu’Édouard Philippe. Raphaël Glucksmann, lui aussi récemment ciblé par une campagne de désinformation, a également déposé plainte.

Selon les entourages des responsables concernés, ces opérations pourraient être liées à leurs positions favorables à l’Ukraine depuis le début de l’invasion russe en février 2022. Gabriel Attal apparaît, à ce stade, comme la personnalité politique la plus fréquemment ciblée, avec quatre opérations recensées depuis le début du mois d’août.