Un collaborateur de Louis Boyard en garde à vue après la découverte de maillots contrefaits

Un collaborateur parlementaire du député LFI Louis Boyard a été interpellé puis placé en garde à vue après la découverte, dans son véhicule, de plusieurs dizaines de maillots de football contrefaits destinés à la revente. L’information a été révélée par Valeurs Actuelles. Les faits se seraient déroulés dans le 19e arrondissement de Paris. Le conducteur aurait d’abord été contrôlé pour un excès de vitesse. Aux policiers, il aurait expliqué être pressé car il devait effectuer une livraison de maillots de football.

Des dizaines de maillots découverts dans le coffre

Lors du contrôle, le conducteur aurait ouvert spontanément son coffre. Les policiers y auraient alors découvert plusieurs dizaines de maillots encore sous emballage. Parmi les articles saisis figuraient des maillots de l’équipe de France, du PSG, ainsi que des modèles floqués « Mélenchon 27 ».

Un collaborateur âgé de 20 ans

Le conducteur, âgé de 20 ans, serait un collaborateur parlementaire de Louis Boyard. Il aurait reconnu que les maillots découverts étaient contrefaits et destinés à être revendus à bas prix. L’affaire intervient alors que l’intéressé, militant LFI, avait relayé le 10 juin sur X la commercialisation officielle du maillot « Mélenchon 2027 ».

Une enquête ouverte sur l’origine des produits

Une enquête est en cours afin de déterminer l’origine exacte des maillots contrefaits, les conditions de leur fabrication ou de leur importation, ainsi que l’éventuelle organisation de leur revente. À ce stade, les investigations doivent également établir si le conducteur agissait seul ou dans le cadre d’un réseau plus structuré.