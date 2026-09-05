Washington sort le chéquier : les États-Unis approuvent une vente d’armes de 5 milliards de dollars à l’Arabie saoudite

Les États-Unis viennent de valider une nouvelle opération d’armement majeure avec l’Arabie saoudite. Washington a donné son feu vert à une vente estimée à cinq milliards de dollars comprenant notamment des bombes, des kits de guidage et différents équipements militaires. Une décision qui intervient dans un contexte régional particulièrement tendu, alors que le royaume saoudien a été la cible de frappes de missiles et de drones depuis le début de la guerre menée par les États-Unis et Israël contre l’Iran.

Pour le département d’État américain, cette livraison répond d’abord à un impératif de sécurité. L’administration affirme que les équipements doivent permettre à Riyad de renforcer ses capacités de défense face aux menaces actuelles et futures. Elle met également en avant la volonté d’améliorer la coordination entre les forces saoudiennes et les systèmes militaires américains ou ceux d’autres partenaires présents dans le Golfe.

Derrière le montant spectaculaire de cette transaction se joue donc un enjeu qui dépasse largement une simple vente de matériel militaire. Washington cherche à consolider ses alliances dans une région où l’affrontement avec Téhéran a profondément rebattu les cartes. L’Arabie saoudite, alliée majeure des États-Unis sans être membre de l’Otan, occupe une position stratégique au cœur du dispositif américain au Moyen-Orient.

Riyad devient un maillon encore plus important du dispositif américain

La justification officielle de Washington est sans ambiguïté : renforcer la défense du territoire saoudien revient aussi à préserver les intérêts américains dans le Golfe. Le département d’État estime ainsi que la transaction participe directement aux objectifs de politique étrangère et de sécurité nationale des États-Unis. Une manière de rappeler que la protection de Riyad s’inscrit dans une stratégie plus large de présence militaire et de dissuasion face à l’Iran.

Depuis le déclenchement du conflit en février, la monarchie saoudienne a subi des attaques attribuées aux forces iraniennes ainsi qu’aux rebelles houthis du Yémen, soutenus par Téhéran. Pour Riyad, disposer de systèmes capables de mieux intercepter ou neutraliser les menaces aériennes devient donc une priorité. Pour Washington, fournir ces équipements permet simultanément de rassurer son partenaire et de renforcer son propre dispositif régional.

Cette annonce intervient également alors que les relations entre les États-Unis et l’Arabie saoudite ont considérablement évolué ces dernières années. Longtemps centrées sur le pétrole et la sécurité, elles reposent désormais sur une coopération militaire et technologique de plus en plus importante. Les investissements saoudiens et les contrats américains se multiplient, tandis que Riyad cherche à diversifier ses partenariats sans pour autant se détourner de Washington.

La vente de cinq milliards de dollars illustre ainsi une logique devenue centrale dans la politique américaine au Moyen-Orient : armer ses partenaires pour qu’ils puissent mieux se défendre, tout en renforçant leur interopérabilité avec les forces américaines. Dans un Golfe désormais directement exposé aux conséquences de la confrontation avec l’Iran, Riyad apparaît plus que jamais comme un partenaire que Washington entend conserver solidement dans son camp.