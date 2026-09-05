Cambridge confie à un ancien procureur l’enquête sur la mort du professeur Arday

L'université de Cambridge confie à Nazir Afzal, ancien procureur général, la direction de l'enquête sur la mort de Jason Arday, décédé le 14 août après des accusations de plagiat. Afzal se concentrera sur le soutien reçu par le professeur avant son décès, sans calendrier défini pour les conclusions.

L’université de Cambridge a mandaté Nazir Afzal, ancien procureur général en chef pour le nord-ouest de l’Angleterre, pour diriger la première phase de son enquête sur le décès du professeur Jason Arday.

Jason Arday est mort le 14 août à son domicile du sud de Londres, neuf jours après avoir démissionné de son poste de professeur à Cambridge. Sa démission intervenait dans un contexte d’accusations de plagiat et de contradictions relevées dans les déclarations qu’il avait faites sur sa carrière.

Nazir Afzal, dont la carrière de magistrat s’est notamment illustrée dans la poursuite des réseaux d’exploitation sexuelle au Royaume-Uni, concentrera dans un premier temps ses travaux sur le soutien apporté au chercheur dans la période qui a immédiatement précédé son décès.

L’université n’a pas précisé le calendrier de cette première phase ni les modalités de publication de ses conclusions.