MONDE

Cambridge confie à un ancien procureur l’enquête sur la mort du professeur Arday

Par

1 minute de lecture

Cambridge confie à un ancien procureur l’enquête sur la mort du professeur Arday
Cambridge confie à un ancien procureur l’enquête sur la mort du professeur Arday

L’université de Cambridge a mandaté Nazir Afzal, ancien procureur général en chef pour le nord-ouest de l’Angleterre, pour diriger la première phase de son enquête sur le décès du professeur Jason Arday.

Jason Arday est mort le 14 août à son domicile du sud de Londres, neuf jours après avoir démissionné de son poste de professeur à Cambridge. Sa démission intervenait dans un contexte d’accusations de plagiat et de contradictions relevées dans les déclarations qu’il avait faites sur sa carrière.

Nazir Afzal, dont la carrière de magistrat s’est notamment illustrée dans la poursuite des réseaux d’exploitation sexuelle au Royaume-Uni, concentrera dans un premier temps ses travaux sur le soutien apporté au chercheur dans la période qui a immédiatement précédé son décès.

L’université n’a pas précisé le calendrier de cette première phase ni les modalités de publication de ses conclusions.

Partager cet article

Votre actualité, selon vos intérêts

Choisissez les rubriques et la langue de votre newsletter. Vous pourrez modifier vos préférences à tout moment.

Communauté

Commentaires

Écrire un commentaire

Soyez le premier à commenter cet article.

Réagir à cet article

Les commentaires sont modérés. Les messages promotionnels, les envois automatiques et les liens abusifs sont bloqués.

Votre premier commentaire, ou tout message contenant un lien, peut être placé en attente de validation.

À lire aussi

Application Entrevue

L’info partout avec vous

Retrouvez l’actualité, les alertes et vos rubriques préférées dans une expérience pensée pour le mobile.

Télécharger l’application Entrevue dans l’App Store Télécharger l’application Entrevue sur Google Play
Écran Alertes de l’application Entrevue : les dernières alertes info
Écran de personnalisation des rubriques de l’application Entrevue
Écran Actu de l’application Entrevue : le récit à la une