Le Brésil secoué par un scandale de corruption au sein de sa Cour suprême

La Cour suprême brésilienne est secouée par des accusations mutuelles de corruption entre deux juges, André Mendonça et Alexandre de Moraes, à un mois de l'élection présidentielle. Le président de la Cour a lancé des enquêtes sur ces allégations qui pourraient affecter l'équilibre politique du pays et la légitimité des récents procès contre Jair Bolsonaro.

Deux juges de la Cour suprême brésilienne s’accusent mutuellement de malversations, plongeant l’institution dans une crise sans précédent à un mois de l’élection présidentielle du 4 octobre 2026.

Le juge André Mendonça, nommé à la Cour suprême par l’ancien président Jair Bolsonaro, a rendu publics cette semaine des documents suggérant des liens entre son collègue Alexandre de Moraes et le banquier Daniel Vorcaro, mis en cause dans une vaste affaire de fraude. De Moraes a aussitôt riposté, accusant Mendonça d’avoir abusé de son autorité en levant le sceau de confidentialité sur ces pièces.

Le président de la Cour, Edson Fachin, a annoncé vendredi qu’il accordait cinq jours au procureur général pour examiner les accusations visant Mendonça. La Cour doit par ailleurs décider la semaine prochaine si elle ouvre une enquête sur de Moraes lui-même.

« C’est peut-être le moment le plus dramatique de l’histoire de la Cour suprême fédérale du Brésil », a déclaré Felipe Recondo, journaliste et chercheur spécialiste de l’institution. Pour lui, la Cour joue depuis des années un rôle d’arbitre dans les conflits politiques les plus vifs du pays : « Retirez la Cour de cette position, et il ne reste que le conflit. Et c’est un problème. »

Alexandre de Moraes est au cœur de la tempête politique depuis qu’il a présidé le procès ayant abouti à la condamnation de Jair Bolsonaro à vingt-sept ans de prison pour complot contre l’État. L’ancien président, actuellement en résidence surveillée, est accusé d’avoir tenté de subvertir les résultats de l’élection de 2022, qu’il avait perdue face à Luiz Inácio Lula da Silva. Les tensions post-électorales avaient culminé le 8 janvier 2023 avec l’assaut de bâtiments gouvernementaux à Brasilia par ses partisans, qui espéraient, selon les enquêteurs, déclencher un soulèvement militaire.

La droite brésilienne s’est emparée du scandale Vorcaro pour remettre en cause la légitimité du procès Bolsonaro. Le département du Trésor américain avait brièvement sanctionné de Moraes pour son rôle dans cette affaire, ainsi que pour avoir suspendu des plateformes en ligne comme Rumble et X, cette dernière appartenant à Elon Musk, proche de Donald Trump, qui a lui-même apporté son soutien à Bolsonaro.

Des élus de droite comme de gauche réclament désormais des explications au juge sur sa relation avec Vorcaro, certains allant jusqu’à exiger sa démission. Le sénateur Flavio Bolsonaro, fils aîné de l’ancien président et candidat à la présidentielle d’octobre, a publié sur les réseaux sociaux : « Dehors Lula ! Dehors Moraes ! Ce duo n’a plus sa place à la tête du pays. »

Flavio Bolsonaro n’est pourtant pas épargné par le scandale. Le site d’investigation The Intercept Brasil a publié plus tôt cette année des messages qui l’auraient montré sollicitant Vorcaro pour financer un film sur son père. Le banquier aurait promis plusieurs millions de dollars pour ce projet. Le sénateur a nié tout acte répréhensible, qualifiant l’affaire de projet privé.

À un mois d’un scrutin présidentiel qui opposera Lula à Flavio Bolsonaro, la crise fragilise une institution dont dépend une partie de l’équilibre politique brésilien.