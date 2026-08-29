Paris : le procès d’un automobiliste poursuivi après une altercation avec un cycliste reporté en novembre

Le procès d’un automobiliste impliqué dans une altercation avec un cycliste à Paris a été reporté au 4 novembre. Le conducteur, accusé d'avoir poignardé le cycliste, reste libre sous contrôle judiciaire. La défense plaide pour une reconnaissance des violences réciproques, tandis que l'affaire soulève des tensions croissantes sur le partage de la voirie.

Le procès d’un conducteur de camionnette poursuivi après avoir poignardé un cycliste à Paris a été renvoyé au 4 novembre par le tribunal correctionnel. L’homme de 39 ans devait comparaître vendredi pour violences avec arme ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à huit jours. Dans l’attente de la nouvelle audience, il reste libre sous contrôle judiciaire, avec notamment l’interdiction d’entrer en contact avec l’autre protagoniste et une obligation de soins psychologiques.

Les faits remontent à mardi, rue de Sèze, dans le IXe arrondissement. Une altercation avait éclaté après le stationnement de la camionnette sur une piste cyclable. Selon les éléments recueillis au cours de l’enquête, le conducteur aurait porté un premier coup avant que le cycliste ne lui en donne plusieurs à travers la fenêtre du véhicule. Le chauffeur aurait alors utilisé un couteau, blessant le livreur de 24 ans à la gorge. Celui-ci s’est vu prescrire six jours d’incapacité totale de travail, contre deux jours pour l’automobiliste.

La défense invoque des violences réciproques

L’avocat du conducteur, Adrien Robin, a obtenu le report de l’audience afin que le cycliste puisse également être cité à comparaître. La défense soutient que l’affaire doit être examinée comme une altercation au cours de laquelle les deux hommes se seraient successivement portés des coups, et non comme une agression unilatérale. Le conducteur, qui affirme avoir sorti son couteau parce qu’il avait peur, avait quitté les lieux avant d’être interpellé quelques heures plus tard.

L’affaire intervient dans un climat marqué à Paris par les tensions liées au partage de la voirie entre automobilistes et cyclistes. Elle avait notamment provoqué une réaction du maire de Paris, Emmanuel Grégoire. Le précédent le plus marquant reste la mort de Paul Varry, cycliste de 27 ans écrasé en octobre 2024 par le conducteur d’un SUV après une altercation dans le VIIIe arrondissement. Dans cette affaire distincte, l’automobiliste doit être jugé pour meurtre devant la cour d’assises de Paris.