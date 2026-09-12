Présidentielle 2027 : les Jeunes LR réclament le retour du service militaire obligatoire

Faire revenir la conscription en France. À l’occasion de leur campus de rentrée organisé ce samedi 12 septembre à Nogent-sur-Marne, les Jeunes Républicains veulent peser sur le programme présidentiel de Bruno Retailleau avec une proposition particulièrement symbolique : rétablir un service militaire obligatoire. Une idée à laquelle le candidat LR à l’Élysée se montre désormais ouvert.

Plus d’un millier de participants sont attendus au Pavillon Baltard pour la rentrée des Jeunes LR. Gérard Larcher, Valérie Pécresse, Michel Barnier ou encore François-Xavier Bellamy figurent parmi les personnalités annoncées, avant le discours de Bruno Retailleau prévu dans l’après-midi.

« Plutôt oui », répond Retailleau

Les jeunes du parti entendent profiter de ce rendez-vous pour peser directement sur la construction du programme présidentiel. Leur proposition phare : le rétablissement du service militaire obligatoire, disparu progressivement après la décision de Jacques Chirac de professionnaliser les armées dans les années 1990.

Bruno Retailleau a déjà entrouvert la porte. Interrogé récemment sur BFMTV sur la possibilité de rétablir un service militaire obligatoire s’il devenait président de la République, le patron des Républicains a répondu : « Ça, on en conviendra, on en discutera », avant de préciser, lorsqu’il lui était demandé s’il y était plutôt favorable : « Plutôt oui. »

La jeunesse au cœur de la campagne de Retailleau

La proposition marque aussi une différence avec le service militaire volontaire actuellement privilégié par les pouvoirs publics. Pour les Jeunes LR, l’objectif est plus large : rétablir un passage commun par l’armée et renforcer le lien entre la jeunesse, la défense et la nation.

À quelques mois de la présidentielle, Bruno Retailleau cherche justement à faire de cette génération l’un des piliers de sa campagne. Son discours de rentrée, prévu ce samedi après-midi devant les militants LR, sera particulièrement scruté : le candidat pourrait préciser jusqu’où il est prêt à aller sur le retour d’un service militaire obligatoire.