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Xi Jinping arrive en Inde pour le sommet des BRICS sur fond de conflit au Moyen-Orient

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Xi Jinping arrive en Inde pour le sommet des BRICS sur fond de conflit au Moyen-Orient
Xi Jinping arrive en Inde pour le sommet des BRICS sur fond de conflit au Moyen-Orient

Le président chinois Xi Jinping s’est rendu à New Delhi pour participer au sommet des BRICS, qui se tient alors que le conflit au Moyen-Orient continue de diviser les membres du bloc.

Xi Jinping a posé le pied en Inde le 12 septembre 2026 pour prendre part au sommet des BRICS organisé à New Delhi. Sa présence intervient dans un contexte international tendu, marqué par la poursuite du conflit au Moyen-Orient, un dossier qui fracture les positions au sein du groupe.

Le président russe Vladimir Poutine participe également au sommet, selon les informations disponibles. La réunion rassemble ainsi les principales puissances du bloc à un moment où leurs divergences sur les crises géopolitiques mondiales sont particulièrement visibles.

La question des conflits armés et de la position collective des BRICS face à ces crises s’impose comme l’un des sujets centraux des discussions, sans qu’un consensus apparent se dégage entre les pays membres.

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