Bruxelles sous tension après une série de fusillades liées au trafic de drogue

Suite à une série de fusillades liées au trafic de drogue à Bruxelles, la police renforce sa présence avec 40 agents supplémentaires et l’installation de caméras mobiles. Le ministre de l'Intérieur souligne l'urgence nationale face à la montée de la criminalité organisée, reflétant des tensions croissantes dans la capitale belge.

La police va renforcer sa présence à Bruxelles après plusieurs fusillades attribuées au trafic de drogue. Ces derniers jours, des individus armés ont ouvert le feu à plusieurs reprises dans la capitale belge, faisant plusieurs blessés. Un commissariat a également été pris pour cible au cours de cette nouvelle flambée de violence.

À l’issue d’une réunion d’urgence réunissant les autorités locales et nationales, le déploiement de 40 policiers supplémentaires a été annoncé. Des effectifs seront également réaffectés vers les quartiers les plus touchés, tandis que des caméras mobiles doivent être installées pour faciliter l’identification et l’interpellation des auteurs.

Le ministre de l’Intérieur évoque une « urgence nationale »

« Nous nous trouvons dans une situation d’urgence nationale », a déclaré le ministre belge de l’Intérieur, Bernard Quintin. Celui-ci estime que la lutte contre la criminalité organisée doit devenir une priorité absolue pour l’ensemble des services et des niveaux de pouvoir du pays.

La Belgique constitue l’une des principales portes d’entrée de la drogue en Europe, notamment à travers le port d’Anvers. Depuis plusieurs années, les affrontements armés se multiplient entre réseaux rivaux cherchant à contrôler les points de vente. Cette escalade nourrit une inquiétude croissante à Bruxelles, qui accueille également les principales institutions de l’Union européenne.