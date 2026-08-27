MONDE Europe

Bruxelles sous tension après une série de fusillades liées au trafic de drogue

Par

1 minute de lecture

Bruxelles sous tension après une série de fusillades liées au trafic de drogue
Bruxelles sous tension après une série de fusillades liées au trafic de drogue

La police va renforcer sa présence à Bruxelles après plusieurs fusillades attribuées au trafic de drogue. Ces derniers jours, des individus armés ont ouvert le feu à plusieurs reprises dans la capitale belge, faisant plusieurs blessés. Un commissariat a également été pris pour cible au cours de cette nouvelle flambée de violence.

À l’issue d’une réunion d’urgence réunissant les autorités locales et nationales, le déploiement de 40 policiers supplémentaires a été annoncé. Des effectifs seront également réaffectés vers les quartiers les plus touchés, tandis que des caméras mobiles doivent être installées pour faciliter l’identification et l’interpellation des auteurs.

Le ministre de l’Intérieur évoque une « urgence nationale »

« Nous nous trouvons dans une situation d’urgence nationale », a déclaré le ministre belge de l’Intérieur, Bernard Quintin. Celui-ci estime que la lutte contre la criminalité organisée doit devenir une priorité absolue pour l’ensemble des services et des niveaux de pouvoir du pays.

La Belgique constitue l’une des principales portes d’entrée de la drogue en Europe, notamment à travers le port d’Anvers. Depuis plusieurs années, les affrontements armés se multiplient entre réseaux rivaux cherchant à contrôler les points de vente. Cette escalade nourrit une inquiétude croissante à Bruxelles, qui accueille également les principales institutions de l’Union européenne.

Partager cet article

Votre actualité, selon vos intérêts

Choisissez les rubriques et la langue de votre newsletter. Vous pourrez modifier vos préférences à tout moment.

Communauté

Commentaires

Écrire un commentaire

Soyez le premier à commenter cet article.

Réagir à cet article

Les commentaires sont modérés. Les messages promotionnels, les envois automatiques et les liens abusifs sont bloqués.

Votre premier commentaire, ou tout message contenant un lien, peut être placé en attente de validation.

À lire aussi

Application Entrevue

L’info partout avec vous

Retrouvez l’actualité, les alertes et vos rubriques préférées dans une expérience pensée pour le mobile.

Télécharger l’application Entrevue dans l’App Store Télécharger l’application Entrevue sur Google Play
Écran Alertes de l’application Entrevue : les dernières alertes info
Écran de personnalisation des rubriques de l’application Entrevue
Écran Actu de l’application Entrevue : le récit à la une