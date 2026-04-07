Coup dur pour Kanye West, interdit d’entrer au Royaume-Unis

La décision est tombée comme un couperet : Ye, l’artiste autrefois connu sous le nom de Kanye West, a été empêché d’entrer au Royaume-Uni, où il devait tenir l’affiche du Wireless Festival en juillet à Londres. Dans la foulée, les organisateurs ont purement et simplement annulé l’événement et annoncé le remboursement des billets.

L’affaire marque un durcissement clair du pouvoir britannique face aux figures publiques accusées de banaliser la haine antisémite. Les autorités ont estimé que la présence de Ye n’était pas compatible avec l’intérêt public, dans un contexte déjà surchauffé par ses déclarations passées, ses provocations répétées autour du nazisme et les critiques politiques suscitées par sa programmation.

Une interdiction d’entrée devenue affaire d’État

Le rappeur devait faire son retour sur scène au Royaume-Uni pour la première fois depuis plus d’une décennie, avec trois concerts annoncés du 10 au 12 juillet à Finsbury Park. Mais ce qui devait être un grand coup marketing s’est transformé en fiasco.

«Il n’aurait jamais dû être invité.»

La pression s’est accélérée après l’annonce de sa présence en tête d’affiche. Le Premier ministre britannique a publiquement jugé qu’il n’aurait jamais dû être invité. Dans le même temps, des responsables politiques, des associations juives et des acteurs de la sécurité communautaire ont dénoncé la perspective de voir une star au passif aussi lourd retrouver une scène majeure en plein Londres.

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L’annulation du Wireless Festival révèle aussi la fragilité d’un modèle très concentré sur une seule tête d’affiche. Cette année, l’événement misait massivement sur Ye, programmé sur trois soirées consécutives. Une fois sa venue compromise, remplacer à si courte échéance un artiste d’un tel poids commercial est devenu quasi impossible. Les organisateurs ont donc renoncé à maintenir le festival.

Le revers est d’autant plus brutal que l’événement comptait accueillir environ 150 000 festivaliers sur trois jours. D’autres artistes n’avaient pas encore été annoncés au moment de l’explosion de la controverse, et plusieurs partenaires commerciaux avaient déjà commencé à se retirer après la révélation de la programmation. Parmi eux figuraient de grands groupes de boissons et de paiement, signe que la crise dépassait largement la seule sphère musicale.

Le repentir affiché n’a pas suffi

Face à la tempête, Ye a tenté de reprendre la main. Il a fait savoir qu’il souhaitait rencontrer des représentants de la communauté juive britannique et qu’il entendait prouver son changement par ses actes. Cette démarche faisait suite aux excuses publiques formulées en janvier, dans lesquelles il attribuait une partie de ses agissements à des troubles psychiques et à une blessure cérébrale non diagnostiquée.

Mais cette tentative d’apaisement n’a pas convaincu. Plusieurs responsables et représentants communautaires ont estimé qu’une volonté de dialogue ne pouvait pas effacer une succession de provocations jugées trop graves, notamment après la sortie d’un morceau intitulé Heil Hitler l’an dernier et la promotion d’un tee-shirt à croix gammée sur son site. Pour ses détracteurs, le problème n’est plus celui d’un dérapage isolé, mais celui d’une répétition.

Un coup d’arrêt, pas forcément la fin

Pour Ye, l’épisode est un nouveau coup porté à une tentative de retour international déjà semée d’obstacles. Il a pu se produire ailleurs cette année, mais ses déplacements restent scrutés de près, et l’Australie lui avait déjà refusé un visa l’an dernier. Son absence forcée du marché britannique, l’un des plus visibles en Europe pour la musique live, assombrit encore un peu plus sa stratégie de réinstallation artistique.

Pour le Royaume-Uni, cette décision restera comme un geste politique autant que culturel. Et pour Wireless, l’été 2026 devait être celui d’un retour fracassant ; il s’ouvre finalement sur un constat brutal : quand une programmation s’adosse à une figure devenue toxique, c’est parfois tout l’édifice qui tombe avec elle.