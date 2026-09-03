Autorité à l’école : Jérémie Patrier-Leitus propose une amende pour les parents d’élèves violents ou perturbateurs

Jérémie Patrier-Leitus propose une "amende de responsabilisation scolaire" pour les parents d'élèves violents afin de renforcer l'autorité scolaire. En collaboration avec Édouard Philippe, il souligne l'importance d'autonomiser les chefs d'établissement pour mieux gérer les enjeux locaux. Cette mesure vise à responsabiliser les familles face aux comportements perturbateurs.

Invité ce mercredi sur RCF Radio Notre-Dame, le député Horizons Jérémie Patrier-Leitus a détaillé plusieurs propositions pour rétablir l’autorité dans les établissements scolaires. Il défend notamment, avec Édouard Philippe, la création d’une « amende de responsabilisation scolaire » visant les parents qui ne parviendraient pas à encadrer un enfant violent ou perturbateur.

Pour le député, le retour de l’autorité passe d’abord par davantage d’autonomie accordée aux chefs d’établissement. « On ne gère pas une école rurale comme un établissement dans la petite couronne parisienne », a-t-il expliqué, estimant que les responsables locaux doivent pouvoir davantage adapter l’organisation et les règles aux réalités de leur établissement.

Une amende décidée par le maire

Jérémie Patrier-Leitus propose également une réponse financière lorsque les rappels à l’ordre successifs restent sans effet. « Quand vous avez un enfant qui harcèle ses élèves, qui perturbe la classe » malgré plusieurs avertissements, les parents pourraient se voir infliger une « amende de responsabilisation scolaire ».

Cette sanction pourrait, selon la proposition défendue avec Édouard Philippe, être prononcée par le maire. L’objectif affiché est de responsabiliser davantage les familles face aux comportements violents ou perturbateurs et de renforcer l’autorité des adultes autour de l’école.