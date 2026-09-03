POLITIQUE Présidentielle 2027

Autorité à l’école : Jérémie Patrier-Leitus propose une amende pour les parents d’élèves violents ou perturbateurs

Par

1 minute de lecture

Autorité à l’école : Jérémie Patrier-Leitus propose une amende pour les parents d’élèves violents ou perturbateurs
Autorité à l’école : Jérémie Patrier-Leitus propose une amende pour les parents d’élèves violents ou perturbateurs

Invité ce mercredi sur RCF Radio Notre-Dame, le député Horizons Jérémie Patrier-Leitus a détaillé plusieurs propositions pour rétablir l’autorité dans les établissements scolaires. Il défend notamment, avec Édouard Philippe, la création d’une « amende de responsabilisation scolaire » visant les parents qui ne parviendraient pas à encadrer un enfant violent ou perturbateur.

Pour le député, le retour de l’autorité passe d’abord par davantage d’autonomie accordée aux chefs d’établissement. « On ne gère pas une école rurale comme un établissement dans la petite couronne parisienne », a-t-il expliqué, estimant que les responsables locaux doivent pouvoir davantage adapter l’organisation et les règles aux réalités de leur établissement.

Une amende décidée par le maire

Jérémie Patrier-Leitus propose également une réponse financière lorsque les rappels à l’ordre successifs restent sans effet. « Quand vous avez un enfant qui harcèle ses élèves, qui perturbe la classe » malgré plusieurs avertissements, les parents pourraient se voir infliger une « amende de responsabilisation scolaire ».

Cette sanction pourrait, selon la proposition défendue avec Édouard Philippe, être prononcée par le maire. L’objectif affiché est de responsabiliser davantage les familles face aux comportements violents ou perturbateurs et de renforcer l’autorité des adultes autour de l’école.

Partager cet article

Votre actualité, selon vos intérêts

Choisissez les rubriques et la langue de votre newsletter. Vous pourrez modifier vos préférences à tout moment.

Radouan Kourak

Radouan Kourak

Journaliste et entrepreneur, Radouan Kourak est passionné d’histoire et de politique. Il se distingue par son goût pour l’analyse, le débat et la confrontation d’idées. Repéré par Cyril Hanouna, il est un habitué des plateaux de télévision. Il mène en parallèle plusieurs projets entrepreneuriaux dans les médias, les affaires publiques et l’immobilier, avec une approche orientée résultats et développement.

Voir tous les articles de Radouan Kourak

Communauté

Commentaires

Écrire un commentaire

Soyez le premier à commenter cet article.

Réagir à cet article

Les commentaires sont modérés. Les messages promotionnels, les envois automatiques et les liens abusifs sont bloqués.

Votre premier commentaire, ou tout message contenant un lien, peut être placé en attente de validation.

À lire aussi

Application Entrevue

L’info partout avec vous

Retrouvez l’actualité, les alertes et vos rubriques préférées dans une expérience pensée pour le mobile.

Télécharger l’application Entrevue dans l’App Store Télécharger l’application Entrevue sur Google Play
Écran Alertes de l’application Entrevue : les dernières alertes info
Écran de personnalisation des rubriques de l’application Entrevue
Écran Actu de l’application Entrevue : le récit à la une