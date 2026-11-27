Javier Milei ne sera pas présent à la cérémonie d’investiture de Lula, ce qui reflète une détérioration des relations entre l'Argentine et le Brésil. Après des tensions liées à des attaques contre Lula et des problèmes diplomatiques, Brasilia envisage d'inviter d'autres personnalités argentines pour maintenir des liens commerciaux malgré cette crise.

Le président argentin Javier Milei n’a pas été invité à la cérémonie d’investiture de Luiz Inácio Lula da Silva au Brésil. Cette décision illustre les relations difficiles entre les deux dirigeants sud-américains, dont les orientations politiques et économiques divergent profondément.

La cérémonie, prévue le 5 janvier 2027 à Brasilia, marquera le début du quatrième mandat présidentiel de Lula, réélu en octobre dernier face au conservateur Flávio Bolsonaro, fils de l’ancien président Jair Bolsonaro. Une source gouvernementale brésilienne a confirmé jeudi 26 novembre que Javier Milei ne figurerait pas parmi les invités. Le ministre argentin des Affaires étrangères, Pablo Quirno, devrait également être écarté de l’événement.

Les relations entre Brasilia et Buenos Aires se sont considérablement dégradées depuis la participation de Javier Milei au lancement de la campagne présidentielle de Flávio Bolsonaro en juillet dernier. Le dirigeant argentin avait alors multiplié les attaques personnelles contre Lula. En représailles, le gouvernement brésilien avait rappelé son ambassadeur et abaissé le niveau de ses relations diplomatiques avec l’Argentine.

Une crise diplomatique qui s’installe durablement

Javier Milei n’a toujours pas reconnu la victoire électorale de Lula. Son ministre des Affaires étrangères a également remis en question la régularité du scrutin, sans présenter de preuves d’irrégularités. Les tensions se sont encore aggravées après la fuite de Flávio Bolsonaro vers les États-Unis, via l’Argentine, alors qu’il faisait l’objet d’une enquête judiciaire au Brésil pour des faits présumés de blanchiment d’argent. Brasilia avait alors demandé des explications aux autorités argentines.

Le gouvernement brésilien a également décidé que son ambassadeur en Argentine, Julio Bitelli, ne reprendrait pas ses fonctions à Buenos Aires. Malgré cette crise, Brasilia envisage d’inviter d’autres personnalités politiques argentines à la cérémonie d’investiture afin de préserver les relations entre les deux pays. Principales puissances économiques d’Amérique du Sud et membres fondateurs du Mercosur, le Brésil et l’Argentine restent étroitement liés sur le plan commercial. Les deux présidents devraient d’ailleurs se retrouver la semaine prochaine lors du sommet du Mercosur à Montevideo, en Uruguay.