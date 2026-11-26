Nikol Pachinian, Premier ministre arménien, maintient son ambition d'adhésion à l'Union européenne, malgré les tensions croissantes avec Moscou. Alors que la Russie impose des restrictions économiques, Erevan annonce sa candidature officielle pour 2028, tout en cherchant à réduire la présence militaire russe sur son territoire.

À une semaine de sa rencontre avec Vladimir Poutine, le Premier ministre arménien Nikol Pachinian a exclu, jeudi 26 novembre, de renoncer au projet d’adhésion de son pays à l’Union européenne. Cette position intervient dans un contexte de tensions diplomatiques et économiques croissantes entre Erevan et Moscou.

Le chef du gouvernement arménien a écarté toute abrogation de la loi adoptée en 2025, qui engage le processus de rapprochement avec l’Union européenne. Début novembre, Nikol Pachinian avait annoncé son intention de déposer officiellement une candidature à l’adhésion d’ici 2028. Moscou considère toutefois cette démarche comme incompatible avec l’appartenance de l’Arménie à l’Union économique eurasiatique (UEE), une organisation régionale dominée par la Russie.

Les autorités russes ont déjà imposé des restrictions aux exportations arméniennes et averti Erevan qu’elle pourrait perdre les tarifs préférentiels dont elle bénéficie sur le gaz russe. Une éventuelle suspension de la participation de l’Arménie à l’Union économique eurasiatique devrait être examinée lors du prochain sommet de l’organisation, prévu le 22 décembre.

Une alliance historique fragilisée

Attendu à Moscou le 3 décembre, Nikol Pachinian espère néanmoins que ses échanges avec Vladimir Poutine permettront d’apaiser les tensions. Le Premier ministre a également réaffirmé sa volonté de mettre progressivement fin à la présence des gardes-frontières russes chargés de surveiller les frontières arméniennes avec la Turquie et l’Iran. Tout en reconnaissant leur contribution historique, il souhaite que son pays assume pleinement cette responsabilité dans les prochaines années.

Les relations entre Moscou et Erevan se sont considérablement détériorées depuis la défaite militaire arménienne face à l’Azerbaïdjan en 2020, suivie de la reprise totale du Haut-Karabakh par Bakou en 2023. Reprochant à son allié historique de ne pas lui avoir apporté une protection suffisante, l’Arménie a progressivement renforcé ses relations avec les puissances occidentales. Ce rapprochement diplomatique se heurte néanmoins à l’importante dépendance économique et énergétique du pays envers la Russie.