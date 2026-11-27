Volodymyr Zelensky manifeste son incompréhension envers les déclarations de Donald Trump, qui qualifie Vladimir Poutine de « mon ami ». Le président ukrainien souligne l'inadéquation de cette amitié, qualifiant Poutine d'agresseur et de tueur. Cette situation accentue les tensions entre Kiev et Washington concernant le soutien américain face à l'invasion russe.

Le président ukrainien a exprimé publiquement son malaise face aux déclarations de Donald Trump qualifiant Vladimir Poutine de « mon ami », estimant qu’un agresseur et un tueur ne saurait tenir ce rôle.

Volodymyr Zelensky n’a pas mâché ses mots. Reçu dans son bureau du centre de Kiev, le président ukrainien a confié son incompréhension face à la relation que Donald Trump entretient ouvertement avec son homologue russe. La scène qui a provoqué cette réaction : une photo publiée par le président américain sur son réseau Truth Social, où il apparaît en train d’étreindre Vladimir Poutine, accompagnée de la légende « mon ami ».

« C’est bien sûr la prérogative du président des États-Unis, mais… c’est étrange », a déclaré Zelensky. Avant d’être plus direct encore : « Il est un agresseur, et un tueur. Il ne peut pas être un ami. Tout simplement pas. »

Ces propos traduisent une tension croissante entre Kiev et Washington, alors que la guerre déclenchée par l’invasion russe de l’Ukraine se poursuit. La proximité affichée par Trump avec Poutine suscite des interrogations profondes sur la position américaine dans ce conflit, et sur les garanties que l’Ukraine peut encore attendre de son principal soutien occidental.