La Cour suprême du Canada valide la loi 21 du Québec, interdisant le port de signes religieux pour les fonctionnaires, sauf pour les élus à l'Assemblée nationale. Ce jugement suscite des réactions divergentes, célébré par les partisans comme un renforcement de la laïcité, mais fortement critiqué pour ses implications sur les droits fondamentaux, notamment pour les femmes musulmanes.

La plus haute juridiction canadienne a confirmé vendredi la constitutionnalité de la loi 21, qui interdit le port de signes religieux aux agents de la fonction publique québécoise. Une décision qui relance le débat sur les droits fondamentaux au Canada.

La Cour suprême du Canada a tranché : la loi québécoise sur la laïcité de l’État, adoptée en 2019 sous le nom de loi 21, est pour l’essentiel conforme au droit canadien. Le texte interdit aux fonctionnaires en exercice, enseignants et policiers compris, de porter des signes religieux ostensibles, qu’il s’agisse du hijab, du turban ou de la kippa. La juridiction a néanmoins apporté une nuance notable en estimant que les élus provinciaux devaient conserver le droit de porter de tels signes au sein de l’Assemblée nationale du Québec.

Le président de la Cour suprême, Richard Wagner, a justifié cette décision en soulignant que la loi « s’enracine dans l’engagement légitime et historique du Québec à garantir la laïcité de l’État dans une société libre et démocratique ». Cette formulation consacre la spécificité de la démarche québécoise, province francophone dont la tradition laïque s’est construite en rupture avec l’influence historique de l’Église catholique.

L’affaire était suivie de près dans l’ensemble du pays, car elle posait une question de principe sur la portée de la « clause dérogatoire », mécanisme constitutionnel permettant aux provinces de s’affranchir temporairement de certaines dispositions de la Charte canadienne des droits et libertés. Le gouvernement québécois avait expressément invoqué cette clause lors de l’adoption de la loi, anticipant des recours fondés sur la liberté de religion.

Du côté des partisans du texte, la réaction a été immédiate. Mathieu Lévesque, chef par intérim de la Coalition avenir Québec (CAQ), formation nationaliste de droite qui avait porté la loi, a salué « une victoire pour la nation québécoise ». La CAQ a gouverné la province pendant deux mandats consécutifs, de 2018 à 2026, avant d’être supplantée par le Parti québécois, indépendantiste et de centre-gauche, qui soutenait lui aussi la loi 21.

Les opposants au texte, eux, dénoncent une décision aux conséquences graves pour l’ensemble des Canadiens. Stephen Brown, directeur général du Conseil national des musulmans canadiens, a estimé que ce jugement constituait « une autorisation sans restriction donnée à chaque gouvernement du pays de légiférer pour supprimer les libertés fondamentales et les droits de tout citoyen canadien ». Il a rappelé que la loi avait contraint de nombreuses femmes musulmanes à abandonner leur poste d’enseignante ou à renoncer à tout engagement bénévole dans les établissements scolaires.

Emmett Macfarlane, professeur de sciences politiques à l’université de Waterloo, va plus loin en qualifiant le dispositif d’« islamophobie érigée en politique d’État ». Ces critiques pointent une discrimination de fait à l’égard des femmes musulmanes voilées, qui se trouvent exclues de pans entiers de la fonction publique québécoise.