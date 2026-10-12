Kimberly Guilfoyle, ambassadrice des États-Unis en Grèce, menacée de révocation

Kimberly Guilfoyle, ambassadrice des États-Unis en Grèce, est menacée de révocation par Donald Trump et Marco Rubio en raison de comportements inappropriés. Un responsable américain a exprimé la colère des dirigeants face à la gravité des accusations. Une décision finale devrait être rendue dans la semaine suivant le jour férié fédéral.

Donald Trump et son secrétaire d’État Marco Rubio envisagent de limoger Kimberly Guilfoyle de son poste d’ambassadrice à Athènes, après plusieurs révélations faisant état de comportements inappropriés, voire illégaux, avant et pendant son mandat.

La position de Kimberly Guilfoyle à la tête de la représentation diplomatique américaine en Grèce semble sérieusement compromise. Donald Trump et Marco Rubio, son secrétaire d’État, examinent la possibilité de la révoquer à la suite de plusieurs rapports mettant en cause sa conduite, tant antérieure à sa prise de fonctions qu’au cours de son séjour à Athènes.

Un haut responsable américain a indiqué dimanche que le président et le chef de la diplomatie américaine sont « extrêmement en colère » face aux agissements reprochés à l’ambassadrice. Une décision devrait être prise dans le courant de la semaine, une fois passé le jour férié fédéral de lundi.

Les faits qui lui sont reprochés n’ont pas été détaillés publiquement, mais les termes employés par ce responsable laissent entrevoir une situation jugée suffisamment grave pour envisager un départ forcé. Kimberly Guilfoyle, ancienne présentatrice de télévision et ex-compagne de Donald Trump Jr., avait été nommée à ce poste diplomatique après le retour de Trump à la Maison-Blanche.